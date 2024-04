Tampereella käynnistyy sähköpyörien huoltoyrittäjäkoulutus – Sähköpyöräbuumi kasvattaa huoltopalveluiden kysyntää

- Suomeen tuodaan vuosittain yli 100 000 sähköavusteista pyörää ja määrä kasvaa jatkuvasti, kouluttaja Matti Kokko tietää.

- Jo nyt sähköavusteisia työsuhdepyöriä on enemmän kuin työsuhdeautoja. Alan merkitys ja huollon kysyntä kasvavat jatkuvasti. Uusia yrittäjiä tarvitaan, jotta kysyntään pystytään vastaamaan.

Sähköpyörän huoltoyrittäjäkoulutuksen haku on avoinna vappuun asti. Koulutus käynnistyy toukokuussa. Kyseessä on omaehtoinen koulutus, ja se on avoin kaikille yrittäjyydestä ja tekniikasta kiinnostuneille. Aiempaa osaamista pyöräkorjauksesta tai yrittäjyydestä ei tarvita. Kuuden kuukauden koulutukseen sisältyy sähköpyörän huoltotyössä tarvittavaa tekniikkaa ja mekaniikkaa sekä yrittäjyysopinnot. Koulutuksen lähiopetus toteutetaan Tampereella, mutta koulutukseen on mahdollista osallistua muualtakin Suomesta.

Vastaava koulutus on toteutettu aiemmin Uudellamaalla. Matti Kokon mukaan lähes kaikki koulutuksesta valmistuneet työskentelevät nyt korjaamoyrittäjinä.

- Koulutuksen hyvät kokemukset kannustivat aloittamaan koulutuksen myös Tampereella, kertoo koulutuspäällikkö Tomi Hakkarainen.

Erityistä koulutuksessa on se, että opiskelijat pääsevät osaksi yrittäjäyhteisöä. Uudeltamaalta valmistuneet muodostavat yrittäjäverkoston, johon myös Tampereen koulutuksen opiskelijat tulevat mukaan. Yhteisöllisyys tarjoaa tukea ja turvaa sekä pienyrittäjälle arvokkaan verkoston.

- Koulutuksen tarkoituksena on antaa ihmisille uskoa itseensä ja tulevaisuuteen. Tarjoamme työkalut ja tiedot, joilla voi rakentaa menestyvän liiketoiminnan nopeasti kasvavalla toimialalla, Kokko kannustaa.

Infotilaisuus 22.4.

Koulutuksesta järjestetään infotilaisuus maanantaina 22.4.2024 klo 13-15 Finlaysonilla (Kohtaamisia-tila, Satakunnankatu 18 A, Tampere). Infotilaisuuteen voi osallistua myös etänä TE-livelähetyksen kautta:

Kouluttaudu yrittäjäksi tulevaisuuden alalle sähköpyörien huoltoon (te-live.fi)