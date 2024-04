Hallitus löi viimeisen naulan vapaaehtoisen eläkesäästämisen arkkuun – miksi Suomi kulkee eurooppalaiseen vastavirtaan, Petteri Orpo ja Riikka Purra?

Orpon hallitus teki kehysriihessä päätöksen esittää vapaaehtoisen eläkesäästämisen verokannusteen poistamista vuoden 2027 alusta alkaen.

”Hallitus löi päätöksellään viimeisen naulan vapaaehtoisen eläkesäästämisen jo valmiiksi hauraaseen arkkuun ja veti karusti maton alta puolelta miljoonalta suomalaiselta, jotka säästävät vielä vapaaehtoisiin eläkevakuutuksiin. Suurin osa heistä on tavallisia keskituloisia suomalaisia, jotka ottivat vakuutuksen toistakymmentä vuotta sitten”, kertoo Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Arno Ahosniemi.

”Kehysriihen päätös sotii hallituksen aikaisemmin tehtyjä päätöksiä vastaan. Vielä hallitusohjelmassaan hallitus vaikutti olevansa sitoutunut kansankapitalismin ja suomalaisten vaurastumisen edistämiseen sekä vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ehtojen joustavoittamiseen.”

Vaikka Suomessa hallitus on ajamassa päätöksillään alas vapaaehtoista eläkesäästämistä, on Euroopassa suunta täysin päinvastainen. EU-lainsäädännöllä on pyritty edistämään vapaaehtoista eläkesäästämistä jo jonkin aikaa. Lisäksi Italian entisen pääministerin Enrico Lettan tuoreen EU:n sisämarkkinoiden tulevaisuutta käsittelevän raportin mukaan pääomamarkkinaunionin painopisteinä ovat tulevina vuosina pitkäaikaissäästämisen lisääminen, erityisesti vapaaehtoisen eläkesäästämisen muodossa.



Pitkäaikaissäästämisellä on myös toinen puolensa, kansalaisten säästöt kanavoituvat sijoitusten myötä yritysten ja erilaisten projektien rahoittamiseen tuoden kansantalouteen työpaikkoja ja verotuloja. Huomion kiinnittäminen lyhyen tähtäimen verotuloihin vie pohjaa tulevaisuuden kasvulta. Rahoitusmarkkinoita moititaan välillä liiallisesta lyhytjänteisyydestä ”kvartaalikapitalismista” – nyt siihen syyllistyy maan hallitus.

”Miksi Suomi haluaa kulkea Eurooppa-tasolla vastavirtaan ja käytännössä lakkauttaa kokonaan hyvin toimineen ja pitkäaikaissäästämiseen kannustaneen järjestelmän? Vetoan pääministeri Orpoon ja valtiovarainministeri Purraan, että tämä ristiriitainen päätös otetaan vielä uudestaan hallituksen pöydälle”, Ahosniemi päättää.