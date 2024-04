Kehysriihen leikkauspäätös asettaa AVEKin jakamat elokuvatuet vaakalaudalle

Yksityisen kopioinnin hyvitys on lakisääteinen korvaus luovalle alalle siitä, että teoksia kopioidaan yksityiseen käyttöön. Hyvityksen vakiintunut taso valtion budjetissa on jo vuosia ollut 11 miljoonaa euroa. Tämä taso myös vahvistettiin julkisen talouden suunnitelmaan vuosille 2023–2026.

11 miljoonan euron kokonaissummasta Kopioston ja sen osana toimivan AVEKin kautta luovalle alalle jaettavaksi on tullut noin 5,5 miljoonaa.

”Osasimme odottaa leikkauksia yksityisen kopioinnin hyvitykseen, mutta emme mitään näin katastrofaalista. Tämä on järkyttävä uutinen kotimaiselle audiovisuaaliselle alalle. Jakamamme tuki tuottaa uuden kulttuurin lisäksi työpaikkoja ja valtiolle verotuloja. On lyhytnäköistä ja brutaalia leikata työllisyydestä ja valtiotakin hyödyttävistä investoinneista”, sanoo AVEKin johtaja Ulla Simonen.

AVEKin tuki on tukea työllisyyteen ja vientiin

AVEKin tuet ovat pitkälti suoraa tukea dokumenttielokuvien, mediataiteen ja lyhytelokuvien tekemiseen. Vuonna 2023 AVEK jakoi 1,9 M€ valtion budjetista maksettavaa yksityisen kopioinnin hyvitystä.

AVEKin tuesta 1,5 M€ maksettiin alan yrityksille erilaisiin tuotantoihin. Yhteensä tuettiin 135 teoksen tekemistä.

Audiovisuaalinen ala on hyvin työvoimavaltaista. Elokuvatuotantojen kustannuksista suurin osa menee palkkoihin joko suoraan tai välillisesti alihankinnan kautta. Yhteiskunnalle palautuukin av-teoksen tekemisestä rahaa paitsi veroennakonpidätyksinä ja eläke- tai muina sivukuluina myös tuotannon hankkimien tavaroiden ja palvelujen arvonlisäveroina.

”Kun ohjaaja tai käsikirjoittaja saa tukea, sillä synnytetään työtä ja taloudellista toimintaa”, kuvailee elokuvaohjaaja Virpi Suutari AVEKin tuen merkitystä.

”Saamani tuki helpottaa paljon, koska minulla on ollut jo pidempään tarve palkata työntekijä, mutta siihen ei ole ollut mahdollisuutta. Tämä mahdollistaa nyt senkin”, kommentoi taiteilija Pilvi Takala saamaansa tukea.

Tuotantojen lisäksi AVEKin tukea suunnattiin kouluttautumiseen, kansainvälistymiseen sekä kurssien, tapahtumien ja festivaalien järjestämiseen. Nämäkin tukimuodot ovat tärkeitä luovalle alalle.

”Av-alalla on jo kansainvälistä menestystä, mutta vientipotentiaalia on vielä hyödyntämättä. AVEKin tukimuodot kansainvälisen koulutuksen, verkostoitumisen ja rahoituksen kehittämiseksi ovat erityisen tärkeitä uransa alussa oleville tekijöille”, sanoo elokuvaohjaaja Juho Kuosmanen.

Audiovisuaalisen alan tekijöiden tuloihin lovi

Yksityisen kopioinnin hyvitys on tulon lähde myös tuhansille kotimaisille luovan työn tekijöille ja esittäville taiteilijoille.

”Kopiosto jakaa yksityisen kopioinnin hyvitystä vuosittain noin 6500:lle audiovisuaalisen alan ammattilaiselle. Hyvitys on osa näiden tekijöiden ansiota, joka muodostuu pienistä puroista”, kertoo Kopioston toimitusjohtaja Valtteri Niiranen.

Yksityisen kopioinnin hyvityksen määrä av-tekijöille ja esittäville taiteilijoille on noin 5 senttiä/kopiointikerta. Se jaetaan kaikkien teoksesta tekijänoikeuksia saavien tekijöiden kesken. Esimerkiksi yhdestä elokuvateoksesta korvauksia saa noin 10–15 tekijää.

Yksityisen kopioinnin korvauksen reaalinen taso on romahtanut vuosien varrella. Suomessa korvaus on pieni myös kansainvälisesti vertailtuna. Hyvitysjärjestelmän kehittäminen on tärkeää kotimaisen av-alan menestyksen edistämiseksi.