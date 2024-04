Renlundin Taidepihan toteutus käynnistyy Kokkolassa

Taidepihan suunnittelussa on ollut mukana kaupungin kulttuuritoimijoita, päiväkoteja ja kouluja. Asukaskyselyssä on kysytty kaupunkilaisten toiveita pihan suhteen. Taidepihan suunnittelussa on huomioitu erityisesti lasten toiveita. Suunnitelma huomioi myös Mäntykankaan puutarhakaupunginosan ja tontilla sijaitsevan vanhan Renlundin kansakoulun historian.

Alueelle tulee tiloja ja työpisteitä sekä kuvataiteen tekemiseen että näyttelyille. Rakenteet mahdollistavat sekä vaihtuvien että pysyvien teosten esilläolon. Pihalle rakennettava amfiteatteri ja kattamaton esiintymisalue mahdollistavat erilaiset pienimuotoiset ei-kaupalliset esitykset.

Ekologisuus ja kestävä kehitys ovat olleet keskeisiä suunnittelussa. Taidepihalle istutetaan hyötykasveja ja viljelylavoja, jotka ovat alueen asukkaiden käytössä. Lisäksi osa alueesta jätetään niityksi pölyttäjiä varten. Ekologinen näkökulma on tärkeä myös pedagogisesti.

Vaikka lapset ja nuoret ovat toiminnan keskiössä, Taidepiha on avoin kaikille kaupungin asukkaille. Piha luo tunnelmalliset puitteet erilaisten kulttuuritapahtumien järjestämiselle ja se toimii yhteisöllisenä olohuoneena alueen asukkaille.

Taidepihan kustannusarvio on kokonaisuudessaan 700 000 euroa. Brita Maria Renlundin muistosäätiö on myöntänyt toteutukseen 550 000 euron suuruisen avustuksen.