Myynti päätyi plussalle − arvonlisäveron korotus kiristää panimojuomien verotusta

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton jäsenyritysten oluen, siiderin, long drink -juomien, kivennäisvesien ja virvoitusjuomien kotimaanmyynti yhteensä kasvoi hieman. Juomia myytiin 3,3 miljoonaa litraa eli 1,8 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavalla ajanjaksolla. Oluen, long drink -juomien ja virvoitusjuomien myynti kasvoi ja siiderin sekä vesien myynti laski.

Liiton jäsenyritykset myivät olutta maaliskuun loppuun mennessä yhteensä 72,2 miljoonaa litraa. Edellisestä vuodesta myynti kasvoi 0,7 prosenttia. Siideriä myytiin 3,7 miljoonaa litraa ja laskua oli 10,8 prosenttia. Long drink -juomia myytiin 11,4 miljoonaa litraa. Myynti kasvoi 14,7 prosenttia. Virvoitusjuomia myytiin 73,5 miljoonaa litraa ja myynti kasvoi 2,3 prosenttia. Kivennäisvesiä myytiin 21,1 miljoonaa litraa ja myynti laski 0,3 prosenttia.

Oluen myyntiin vaikutti myönteisesti pääsiäisen osuminen tammi-maaliskuun myyntijaksolle, kun viime vuonna pääsiäinen oli vasta huhtikuussa. Oluen myynti päätyi plussalle, kun vuoden alusta voimaan tullut veronalennus siirsi viime joulukuun myyntejä tämän vuoden alkuun.

”Alkuvuodesta voimaan tullut olutveron kevennys oli hallitukselta oikeansuuntainen toimi veroeron kuromiseksi pienemmäksi viiniin nähden. Harmillisesti luvassa on kuitenkin uusia veronkiristyksiä virvoitusjuoma- ja arvonlisäveron muodossa”, sanoo Panimoliiton toimitusjohtaja Tuula Loikkanen.

Hallituksen suunnittelema arvonlisäveron korottaminen vaikuttaa myös panimojuomiin. Veronkorotusten uhkana on myynnin siirtyminen kotimaasta Viroon. Suomessa arvonlisävero on jo entuudestaan Viroa korkeampi ja olutvero on edelleen EU:n korkein.

”Panimojuomien matkustajatuonti kasvoi viime vuonna voimakkaasti ja olemme saavuttamassa kohta koronaepidemiaa edeltävän tuonnin tason. Tässä tilanteessa veronkorotukset satavat Viron laariin, vaikka olisi ehdottoman tärkeää pitää veroeurot ja työpaikat Suomessa”, Loikkanen sanoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportista Alkoholin matkustajatuonti ja verkko-ostaminen 2023 käy ilmi, että panimojuomien matkustajatuonti kasvoi viime vuonna roimasti. Vuonna 2023 matkustajat toivat olutta 32,5 prosenttia enemmän ja siidereitä ja mietoja juomasekoituksia 68,0 prosenttia enemmän edellisvuoteen verrattuna.

KOTIMAANMYYNTI 1.1.-31.3.2024

Juoma 2024 2023 Muutos Muutos milj. l. milj. l. milj.l. % Olut 72,2 71,7 0,5 0,7 Siideri 3,7 4,2 -0,4 -10,8 Long drinkit* 11,4 9,9 1,5 14,7 Virvoitusjuomat 73,5 71,8 1,6 2,3 Kivennäisvedet 21,1 21,2 -0,1 -0,3 Kokonaismyynti 183,7 180,4 3,3 1,8 *Sisältää lonkeron ja miedot alkoholijuomasekoitukset

Lähde: Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton jäsenyritykset (Hartwall, MBH Breweries, Momentin Group, Olvi, Red Bull ja Sinebrychoff). Tilasto ei sisällä Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton ulkopuolisten toimijoiden myyntilukuja eikä panimotuotteiden tilastoimatonta yksityistuontia. Tilasto sisältää kaikki Panimoliiton jäsenyritysten tuotemerkit ja mahdolliset kaupalle tehdyt merkit.

