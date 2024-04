Sofia Virta: Kuinka hallitus kehtaa väittää olevansa nyt lasten ja nuorten puolella?

– On tärkeää, että aiheesta puhutaan, mutta on kyllä paksua tulla saliin väittämään, että hallitus panostaa lapsiin ja nuoriin, kun on leikattu niin lapsiperheiltä, nuorilta, opiskelijoilta kuin sotesta. Ja eilen on vielä päälle paljastettu leikkauksia muun muassa järjestösektoriin sekä sosiaalihuoltoon, jonka alla on nimenomaan lastensuojelu ja perhetyö, Virta ärähtää.

Lastensuojelun jälkihuollosta leikataan 12 miljoonaa vuonna 2024 ja 24 miljoonaa euroa vuodesta 2025 lukien. Hallitus on esittänyt leikkauksia sosiaalietuuksiin, kuten nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan kuntoutusrahan leikkaamista vuosittain 27 miljoonalla eurolla. Samoin opintotuen indeksijäädytys, asumistuen leikkaukset ja työttömyysturvan lapsikorotusten poisto osuvat lapsiin ja nuoriin. Yhteensä näistä on laskettu syntyvän kymmenien miljoonien säästöt.

– Herää kysymys onko hallituksella mitään käsitystä mistä turvallisen lapsuuden edellytykset rakentuvat? Todennäköisesti, mutta välittämistä ei taida olla. Orpon hallituksen panostukset lapsiin ja nuoriin ovat täysin riittämättömiä. Eilisen kehysriihen mukaan hallitus panostaa lasten ja nuorten hyvinvointiin vain 5 miljoonaa euroa tilanteessa, jossa lapsiin ja nuoriin kohdistuu samaan aikaan kymmenien miljoonien säästötoimia, Virta huomauttaa.

Hallitus päätti kehysriihessä leikata sosiaali- ja terveysjärjestöiltä 100 miljoonaa euroa sekä korottaa terveydenhuollon asiakasmaksuja toisella 100 miljoonalla eurolla. Järjestöihin kohdistuvat leikkaukset vaikuttavat niiden mahdollisuuksiin tarjota ennaltaehkäisevää tukea esim. mielenterveysongelmista kärsiville, kiusaamistilanteissa ja perheväkivallan uhreille. Pelkona on, että kustannukset siirtyvät vain paikasta toiseen, tässä tapauksessa julkisiin palveluihin. Lisäksi näiden leikkausten vaikutukset iskevät etenkin haavoittuviin väestöryhmiin, joihin osuivat myös aikaisemmat toimeentuloturvan leikkaukset.

– Kovin moni suomalainen ei myöskään ehkä vielä tiedä, että hallitus on romuttamassa sosiaalihuollon: sosiaalialan osaamiskeskuksista leikataan, sosiaalityöntekijän pätevyysvaatimukset höllennetään ja sosiaalihuollosta tullaan hakemaan 100 miljoonan säästöt sosiaalihuollon palveluita rajaamalla - eli lopettamalla. Onko ministeri Juuso ymmärtänyt, että esimerkiksi lastensuojelu, perhetyö ja mielenterveys- ja päihdetyö ovat nimenomaan sosiaalihuoltoa, Virta kysyy.

– Naurettavintahan tässä on, että kovaksi taloushallitukseksi itseään freimaava kokoomus-perussuomalaiset hallitus tekee näillä päätöksillä myös hämmentävän huonoa talouspolitiikkaa. Lapsiin ja nuoriin tehtävät leikkaukset löytyvät kyllä edestä, viimeistään silloin kun tarvitaan lisää tilaa vankiloihin, Virta päättää.