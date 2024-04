Subway esittelee uuden tavan tilata ja jakaa 1 000 Subia Pasilan asemalla

Subway lanseerasi maaliskuussa uuden Signature Series -menuun, jonka yhdeksästä keittiömestareiden suunnittelemasta Subista asiakkaat voivat tilata haluamansa makukokonaisuuden helposti pelkällä nimellä kahdessa eri koossa, 15 cm tai 30 cm. Uuden menuun Subit ovat Legendary Teriyaki, Meatless Legendary Teriyaki, Fiesta Fajita, Mighty B.M.T.®, The Captain, Steakhouse Desire, Clubhouse, The Steak Master ja Chicken Amore. Niissä korostuu Subwayn vuosikymmenten osaaminen parhaiden makuyhdistelmien luomisessa asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Kaikki Signature Series Subit valmistetaan korkealaatuisista raaka-aineista asiakkaan tilauksesta.

Signature Series Subeja ja uutta helppoa tilaustapaa on mahdollista testata Pasilan aseman Subway-ravintolassa (osoite: Veturitie 11, Helsinki) huomenna lauantaina 20.4.2024 klo 12.00–17.00.

Tuhat ensin ehtivää asiakasta voi testata ilmaiseksi yhden 15 cm Signature Series

-makukokonaisuuden neljästä eri vaihtoehdosta* – Meatless Legendary Teriyaki, Chicken Amore, Steakhouse Desire tai The Captain.

Tapahtumassa Signature Series -menuun uutuuksia testaamassa on myös sosiaalisen median vaikuttaja Mikirotta eli Mikael Sundberg.

– Signature Series on yksi suurimmista lanseerauksista koko Subwayn lähes 60-vuotisessa historiassa ja se luotiin asiakkaiden toivomuksesta. Siitä syystä Subway on innoissaan, että Signature Series -menu on nyt tarjolla myös Suomessa ja Subien ystävien on mahdollista testata huomenna ilmaiseksi uutta tilaustapaa – ja ennen kaikkea uusia huikeita Signature Series -menuun makuyhdistelmiä, kertoo Subwayn markkinoinnista ja viestinnästä Suomessa vastaava Elina Jollman.

