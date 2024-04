Ria Katajan ja Minna Kivelän häpeilemättömän hauska naiskaksikko

Ria Kataja & Minna Kivelä:

TUULA JA PIRKKO FUGESSA

Ilmestyy 30.4.2024

Tuula ja Pirkko on viriili, yhteensä n. 170-vuotias parivaljakko Ala-Vittulasta. He eivät oikeastaan juuri pidä toisistaan, mutta jostain tuntemattomasta syystä he ovat viettäneet koko elämänsä tiiviisti yhdessä ja hakkaavat kilpaa lähiöostarin hedelmäpeliä. Toisin kuin vanhuksista ehkä yleensä luullaan, ikä ei ole jalostanut heitä seesteiseen tai aina sisäisesti kauniiseen suuntaan. Päinvastoin.

Tuula pelkää joutuvansa hoitokotiin, Pirkko on väsynyt uraputkeen kadonneeseen tyttäreensä ja tekee toiveikkaana DNA-testin. Ehkä jostain löytyy uudet juuret ja pakopaikka, jossa elää omannäköistään elämää. Niinpä kaksikko päättää suunnata kohti Fuengirolan aurinkoista costaa. Hyvästi turvallisuushakuinen tulevaisuus!

Eikä aikaakaan, kun Toron varjossa käydään tähänastisen elämän ehkä tärkeimmät keskustelut. Tällä matkalla saavat kyytiä niin Tuulan ja Pirkon tyttärien luutuneet asenteet äitejään kohtaan kuin patriarkaattinen machokulttuurikin. Löytyykö Fugen rannalta kuuma romanssi, ökyjahti vai Sean Conneryn rintakarva?

Nyt nostetaan jallumalja ikuiselle elämänilolle, itsemääräämisoikeudelle ja vuosikymmenissä happamoituneelle ystävyydelle. Tuula ja Pirkko eivät ole vanhoja, he ovat klassikoita.

Tuula ja Pirkko syntyivät alun perin Minna Kivelän ja Ria Katajan luomana teatterilavalle. Kirja pohjautuu näyttelijäkaksikon käsikirjoittamaan, ohjaamaan ja näyttelemään näytelmään Tuula ja Pirkko – Meil on aina Toro (2022).

Kirja ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana.

Äänikirjan lukevat Ria Kataja ja Minna Kivelä.