Voisitko sinäkin päästä kodin siivoamisessa helpommalla?

Allaway-keskuspölynimureihin saatavana uusia lisävarusteita

Äly on tullut suomalaisten koteihin jäädäkseen, nyt siitä saa osansa myös keskuspölynimurit. Kaikkiin Allawayn keskusyksiköihin soveltuva, telakointiasemalla varustettu robotti-imuri onkin nyt saatavilla lisävarusteena.

Automaattisesti itsensä lataava sekä tyhjentävä Vactronic robotti-imuri on hyvin itsenäinen apuri, joka hoitaa koko kodin imuroinnin, täsmäsiivouksen tai imuroinnin työpäivän aikana niin halutessasi. Eri lattiamateriaalitkaan eivät aiheuta sille päänvaivaa, vaan siivous jatkuu katkeamattomana parketilta laatoitukselle ja takaisin. Imurin omaan säiliöönsä keräämä pöly kulkeutuu telakasta Allaway-putkistoa pitkin suoraan keskusyksikön suureen pölysäiliöön. Tyhjennyksen jälkeen robotti-imuri navigoi tiensä siivoamaan juuri sieltä mistä työ jäi kesken. Moppaustoiminto viimeistelee lattiat kauniin kiiltäviksi. Tätä voi jo nimittää perheiden unelma-apuriksi arjen kiireiden keskelle.

Kun säilytystilaa on vähän – EasAway seinän sisään vedettävä siivousletku avuksi

Harvan kodissa on ylimääräistä säilytystilaa. Miltä siis kuulostaisi uppoasennettava ja piilotettava letkuratkaisu? Ei enää kannettavaa letkua tai ylimääräistä tilaa letkun säilytykselle, mahtavaa vai mitä? Missä letku sitten majailee – siivousletkun säilytysputkessa, joka on liitetty keskuspölynimurin putkistoon. Putkisto voi olla upotettuna seinärakenteisiin tai pinta-asennettuna. Vedä vain letku ulos, imuroi ja imaise letku takaisin säilytysputkeensa alipaineen avulla, josta huolehtii tehokas Allaway keskuspölynimuri. Pinta-asennettavan imurasian voi asentaa esimerkiksi autotalliin, harrastetiloihin, varastoihin tai sinne minne tarvitset.

Seinän sisään imaistavassa siivousletkussa on tekstiilipinta, joka on paitsi tyylikäs, myös miellyttävän tuntuinen käyttää. Vaikka kyseessä onkin tekstiilipinta, on se kuitenkin sileä ja likaahylkivä.

Näppärä, nopea ja aina käden ulottuvilla – venyvä siivousletku 1-10 metriin

Erityisesti keittiössä olisi näppärä olla imuri aina sopivasti käden ulottuvilla. Nyt sekin on mahdollista, sillä venyvän RV-siivousletkun joustava säilytysputki voidaan asentaa, vaikka kaapin sisälle tai piiloon sokkelilevyn taakse. Siivousletku saadaan yhdistettyä olemassa olevaan putkistoon helposti yhdyskappaleen avulla. On imuroitava kohta sitten metrin tai kymmenen päässä, nappaa vain kiinni letkun päästä, vedä letkua ulos tarvittava määrä, imuroi ja imaise letku takaisin säilytysputkeensa. Näppärää ja nopeaa.

Kodin siivouksessa apunasi Allaway – tee arkisesta siivouksesta helpompaa.