Valtatie 9 saa uutta päällystettä

Kesän päällystyskausi on päästy aloittamaan Varsinais-Suomessa Turun kehätieltä eli kantatieltä 40. Töitä on tehty aamusta iltaan saakka aamun työmatkaliikenteen huipputunnit pois lukien. Uuden päällystetyn pinnan lisäksi työt maastossa ovat näkyneet myös ajoittaisena ruuhkautumisena etenkin iltapäivän työmatkaliikenteen aikaan. Työn luonne huomioiden töitä ei voida katkaista iltapäivän ruuhkatuntien ajaksi, mistä seuraa liikennehaittaa tienkäyttäjille. Yhtäjaksoisella työskentelyllä minimoidaan kuitenkin töiden kesto kokonaisuudessaan. Tänä kesänä päällystyskohteita on paljon, joten yksittäiset kohteet pyritään toteuttamaan mahdollisimman nopealla aikataululla. Yötöitä ei tässä vaiheessa kevättä voida vielä tehdä, sillä yöt ovat kylmiä.

Ysitietä päällystetään välillä Turku-Lieto

Seuraavana päällystysvuorossa on valtatie 9, jossa uutta päällystettä saadaan Turun Urusvuoresta Liedon asemalle yltävälle osuudelle. Yhteysvälillä liikkuu noin 15 000–22 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Töitä tehdään päivätyönä molemmilla ajoradoilla osin yhtäaikaisesti. Työt aloitetaan aamun työmatkaliikenteen ruuhkatuntien jälkeen noin klo 9 ja ne jatkuvat yhtäjaksoisesti iltaan saakka. Liikenneruuhkaa on odotettavissa iltapäivän paluuliikenteen vilkastuessa kuten Turun kehätielläkin.

Työt alkavat maanantaina, ja niiden arvioitu kesto on noin 4 päivää.

Töiden aikana ajoradan toinen ajokaista joudutaan sulkemaan liikenteeltä, ja liikenteen käytössä on yksi ajokaista kumpaankin ajosuuntaan. Kummallakin ajoradalla nopeusrajoitus työkohteella pyritään pitämään vähintään 50 km/h.

Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa sekä varautumista mahdollisiin matkojen viivästyksiin.

Urakoitsijana hankkeessa toimii Asfalttikallio Oy.

Lisätietoja:

Varsinais-Suomen ELY-keskus: tienpidon asiantuntija Hanna Skants, p. 0295 022 824 ja päällysteinsinööri Tero Ahokas, p. 0295 022 777