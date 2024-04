OTT Mikko Pikkujämsä yritysjuridiikan työelämäprofessoriksi Oulun yliopiston kauppakorkeakouluun

Mikko Pikkujämsällä on laaja-alainen, yhteensä yli 30 vuoden kokemus erityyppisestä liikejuridiikasta ja riidanratkaisusta sekä tuomarina työskentelemisestä. Erikoistumisalana Pikkujämsällä on verotus.

Pikkujämsällä on kokemusta yliopistoyhteisöstä, asianajotehtävistä ja tuomioistuintyöskentelystä. Hän on toiminut liikejuridiikkaan erikoistuneena asianajajana ja on parhaillaan korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvos. Hänellä on monipuolinen kokemus käytännön juridiikasta, ja hän on ollut myös asianajotoimiston osakkaana ja hallintotuomioistuimen päällikkötuomarina.

Pikkujämsän tieteellinen tutkimus keskittyy arvonlisäverotukseen sekä hallinto- ja veroprosessiin. Hän on julkaissut kiinteistöjen ja rakentamisen arvonlisäverotusta käsittelevän monografian sekä tieteellisiä artikkeleita hallinto- ja veroprosessin alalta. Hän on päivitysvastuussa tai yhtenä kirjoittajana myös muissa arvonlisäverotusta koskevissa teoksissa.

Pikkujämsä on väitellyt oikeustieteen tohtoriksi Lapin yliopistossa arvonlisäverotuksesta vuonna 2001, ja hän on myös Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun dosentti.

Työelämäprofessorin tehtävä on määräaikainen ajalla 1.1.2024–31.12.2026.