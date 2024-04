Mediakutsu: MTK:n valtuuskunnan kevätkokous 24.4. ja MTK:n tulevaisuusseminaari 23.4.

Metsänomistajien tyytyväisyys puukauppaan nousussa 20.3.2024 14:52:25 EET | Tiedote

Metsänomistajien tyytyväisyys ja aktiivisuus puukauppaan on kasvussa, selviää kevään Metsätutka-kyselystä. Vaikka viime vuosina on tehty puukauppaa ahkerasti, on kolmanneksella metsänomistajista puunmyyntiaikomuksia myös kuluvalle ja ensi vuodelle. Puun hinnannousun merkitys puukauppaan kannustavana tekijänä on myös noussut voimakkaasti.