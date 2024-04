Särkänniemi lahjoittaa rannekkeita Taysin potilaille, Ensi- ja turvakodille sekä pakolaisnuorille

Särkänniemen yhteiskuntavastuukohteet vuonna 2024 ovat Tays Lasten ja nuorten sairaalan potilaat, Tampereen ensi- ja turvakodin asiakkaat, Tampereen ryhmäkodin pakolaisnuoret, Koukkuniemen vanhainkodin asukkaat, Hope ry:n asiakkaat sekä Tampereen kaupungin 4.-luokkalaiset.

”Särkänniemen tehtävä on tuoda lisää iloa maailmaan. Vaikka meidän on samalla tehtävä kannattavaa liiketoimintaa, haluamme myös joka vuosi kantaa yhteiskuntavastuumme lahjoittamalla iloa sellaisille tahoille, joiden ei muuten välttämättä olisi mahdollista vierailla Särkänniemessä”, kertoo Särkänniemen toimitusjohtaja Miikka Seppälä.

Sairaalahuvipuisto merkittävin kohde

Seppälän ideasta alkunsa saanut Taysin Sairaalahuvipuisto on Särkänniemen yhteiskuntavastuuhankkeista tärkein. Särkänniemen kumppaniensa tuella rakentama Sairaalahuvipuisto on suunnattu Taysin pienille potilaille ja potilaiden perheenjäsenille, ja se on kävijöilleen ilmainen kohde. Sairaalahuvipuiston tarkoituksena on tuoda iloa sairaala-arkeen. Tampereen Lastenklinikan Tuen työntekijät ovat töissä Sairaalahuvipuistossa aina sen aukioloaikoina.

”Sairaalahuvipuistoon liittyvä työmme ei päättynyt rakennuttamiseen, vaan Särkänniemi tukee Sairaalahuvipuiston toimintaa vuosittain merkittävällä panoksella”, kertoo Seppälä.

Lisäksi Särkänniemi lahjoittaa satoja Särkänniemi-rannekkeita ja vapaalippuja Taysin lastensairaalan potilaille Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n kautta. Näillä rannekkeilla mahdollistetaan ilon hetkiä sairaalahoidossa oleville lapsille ja nuorille perheineen silloin, kun vierailut sairaalan ulkopuolella ovat mahdollisia.

"Tampereen Lastenklinikan Tuki on iloinen ja ylpeä kumppanuudesta Särkänniemen kanssa. Yhdessä olemme saaneet aikaan valtavan paljon iloa lapsipotilaiden arkeen. Sairaalahuvipuistossa vierailee vuoden aikana yli 10 000 lasta, ja heidän ilonsa on käsinkosketeltavaa ja tarttuvaa”, kertoo Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n toiminnanjohtaja Susanna Lohiniemi.

”Särkänniemen rannekkeet ovat myös aina toivomuslistan kärkipäässä, kun osastoilta kysytään, mitä lapset tarvitsisivat. Enkä ihmettele sitä ollenkaan, sillä lapsipotilaiden perheille käynti Särkänniemessä on taatusti juhlahetki”, Lohiniemi jatkaa.

Kohteet valitaan aina alkuvuodesta

Rannekkeita lahjoitetaan osana Särkänniemen yhteiskuntavastuutyötä myös Tampereen ensi- ja turvakoti ry:lle, joka jakaa ne asukkailleen ja mieskaveritoiminnan piirissä oleville kaveruspareille. Lisäksi rannekkeita menee ilman vanhempia Suomeen tulleille pakolaisnuorille Solum Tampereen ryhmäkotiin ja vähävaraisille perheille Hope ry:n joululahjakampanjan kautta. Särkänniemi jatkaa myös Tampereen perusopetuksen 4. luokkien tukemista stipendirannekkein sekä lahjoittaa Koukkuniemen vanhainkodin asukkaille vapaalippuja.

Särkänniemi valitsee yhteiskuntavastuukohteet vuosittain alkuvuodesta. Yhdistykset ja muut yhteiskuntavastuutoimijat, jotka haluaisivat päästä Särkänniemen yhteiskuntavastuukohteeksi vuonna 2025, voivat lähettää hakemuksensa Särkänniemen viestintäkoordinaattori Marianna Penttilälle loppuvuoden 2024 aikana.

”Lyhyt, noin sivun hakemus joulukuun aikana riittää. Valitsemme kohteet aidon tarpeen perusteella, jotta lahjoitusrannekkeet menevät sellaisille perheille ja ryhmille, jotka eivät oikeasti pystyisi ilman niitä tulemaan Särkänniemeen joko taloudellisen tai muuten haastavan elämäntilanteen takia. Hakemuksesta pitäisi siis käydä ilmi, millaista toimintaa organisaatiolla on”, kertoo Penttilä.