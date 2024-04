Emma Straubin feelgood-romaani Tähän aikaan huomenna on koskettava kertomus isän ja tyttären välisestä suhteesta ja vie nostalgiselle aikamatkalle 90-luvulle

Newyorkilainen Alice elää mukavaa keskiluokkaisen nelikymppisen kaupunkilaisen elämää, mutta syntymäpäiväaamunaan hän herää ja huomaa siirtyneensä ajassa taaksepäin 1990-luvulle omaan 16-vuotissyntymäpäiväänsä. Alicen nyt vakavasti sairas isäkin näyttää elinvoimaiselta ja nuorekkaalta. Menneisyyden tapahtumat heräävät henkiin ja saavat Alicen pohtimaan, onko mitään mitä hän tekisi toisin, jos voisi? Tämä kysymys pyörii Alicen mielessä, kun hän aikamatkallaan elää uudelleen teini-ikäänsä. Kaikki on tuttua; tunteet, ihmiset, paikat – mutta kaikki silti niin erilaista.

Tähän aikaan huomenna -romaanissa käsitellään menetettyjä asioita ja tunteita, käydään läpi yksinhuoltajaisän ja tyttären välistä suhdetta. Ihmissuhteiden ja aikamatkailun ohella keskiössä on myös New York, jonka kadunkulmiin, kuppiloihin ja tunnelmaan lukija pääsee nostalgiselle ja viihdyttävälle nojatuolimatkalle.

”Yksi vuoden parhaista kirjoista.” - Harpers Bazaar

Emma Straub on palkittu yhdysvaltalainen kirjailija, jonka teoksia on julkaistu yli 20 kielellä. Kaikissa hänen romaaneissaan sykkii suuri sydän. Straub ja hänen aviomiehensä omistavat Books Are Magic- kirjakaupan, jolla on kaksi toimipistettä New Yorkissa.

emmastraub.net

Emma Straub: Tähän aikaan huomenna I Englanninkielinen alkuteos The Time Tomorrow Suomentanut Elina Salonen I Julkaisuaika kevät 2024 I Saatavana painettuna, e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Vera Kiiskinen.

