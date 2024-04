Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 23.4. kokouksen ennakkotiedote

Talouden ensimmäinen ennuste 35 miljoonaa euroa alijäämäinen – taloutta tasapainotetaan



Lautakunnalle esitellään toimialan vuoden 2024 ensimmäinen talouden ja toiminnan ennuste. Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen vuoden 2024 talous tulisi helmikuun tietojen pohjalta olemaan 35 miljoonaa euroa alijäämäinen.

”Ensimmäinen ennuste on odotetusti alijäämäinen. Tämä vuosi tulee olemaan talouden osalta erityisen tiukka. Meidän on sopeutettava talouttamme pitkin vuotta käytettävissä olevaan raamiin ennusteiden pohjalta. Tulemme tekemään kaikkemme, että taloutemme pysyy tasapainossa ja pystymme tarjoamaan helsinkiläiselle heidän tarvitsemat lakisääteiset palvelut, toimialajohtaja Juha Jolkkonen kuvaa tilannetta.

”Ennusteeseemme tuovat epävarmuutta mahdolliset valtionrahoituksen muutokset kesken vuotta, henkilöstön riittävyys sekä esimerkiksi kustannustason nousu”, Jolkkonen jatkaa.

Helsingissä jatketaan lautakunnan hyväksymän talouden tasapainottamiseen tähtäävän muutosohjelman toteuttamista myös vuonna 2024.

Valtion kokonaisrahoitus Helsingille sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelujen järjestämiseen tälle vuodelle on 2 699,7 miljoonaa euroa.

Lisätietoa: toimialajohtaja Juha Jolkkonen, p. 09 310 42215, juha.jolkkonen@hel.fi ja talous- ja suunnittelujohtaja Sampo Pajari, p. 09 310 42246, sampo.pajari@hel.fi

Vammaispalveluja helsinkiläisille kilpailutuksella



Helsinki järjestää vammaispalveluja monituottajamallilla. Noin puolet palveluista tuottaa kilpailutuksen pohjalta yksityiset palveluntuottajat tai järjestöt. Nykyiset vammaisten asumispalvelujen, työ- ja päivätoiminnan palvelujen sekä vammaisten lasten loma-ajan palvelujen sopimukset päättyvät loppuvuonna tai vuoden 2025 alussa.

Lautakunnalle esitellään periaatteet, joilla uuden sopimuskauden vammaispalvelut kilpailutettaisiin. Palveluja hankittaisiin sekä suomen että ruotsinkielisinä. Lisäksi esitetään, että asumispalveluja hankittaisiin tarvittaessa muualtakin kuin Helsingin alueelta.

Palvelujen uusi kilpailutus ei vaikuta nykyisten asiakkaiden palveluihin. Asiakkaan ei tarvitse muuttaa tai vaihtaa päivä- tai työtoiminnan paikkaa kilpailutuksen vuoksi.

Kyseessä on kustannuksiltaan, volyymiltaan ja palvelun luonteen näkökulmasta merkittävä hankinta. Tämän vuoksi hankintaa on valmisteltu erityisen huolellisesti. Hankinnan valmistelussa on käytetty hyväksi toimialan tekemää vammaispalvelujen tuotantotapa-analyysia ja hyödynnetty asiakkaiden, läheisten ja palveluntuottajien näkemyksiä ja kokemuksia.

Tällä hetkellä vammaisten asumispalveluja ostetaan lähes tuhannelle ja päivä- ja työtoiminnan palveluja noin 680 helsinkiläiselle. Palveluntuottajia on molemmissa palveluissa noin 50.

Uuden sopimuskauden tavoitteena on, että kaupungin vammaispalvelut ja yksityiset palveluntuottajat kehittävät yhdessä vammaisten palveluja ja että palvelut ovat yhtä laadukkaita riippumatta siitä, mitä kautta asiakas saa tarvitsemansa palvelun.

Lisätietoa: ostopalvelupäällikkö Minna Eronen, p. 09 310 24859, minna.eronen@hel.fi



