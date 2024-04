Maailman ensimmäinen tekoälykahvi tulee Suomesta

Kaffa Roastery ja Elev halusivat kokeilla, voiko tekoäly olla apuna kahvinpaahtajan ammatissa, joka on ollut kautta aikojen ihmisten henkilökohtaisiin makutottumuksiin ja pitkään kokemukseen perustuvaa.

AI-conic tekoälykahvi luominen aloitettiin niin, että tekoälylle annettiin Kaffan nykyisten kahvien makukuvaukset (taste notes), joita tekoäly analysoi. Sen jälkeen työhön päästettiin tekoälyn kielimalli. Kielimalleista tutuimpia ovat varmasti ChatGPT ja Copilot. Tehtävänä oli kehittää uusi kahvi, joka vastaa mahdollisimman hyvin kahvista nauttivien ihmisten makutoiveita. Tekoälylle annettiin ohjeeksi tuottaa jotakin uutta näille ihmisille.



“Kaffa Roasteryn kahveissa käytetään kahta tai joissakin kolmea eri papua. Ensireaktio neljän eri pavun käyttämiseen kahvissa oli Kaffan paahtajien osalta epäilevä. He arvelivat, että eri papujen maut eivät erotu. Tänään julkaistava AI-conic kahvi on kuitenkin juuri tekoälyn määrittämillä sekoitussuhteilla valmistettu kahvi.", kommentoi Svante Hampf Kaffa Roasterylta.



Antti Merilehto Elevistä toteaa: "AI-conic tekoälykahvi on konkreettinen esimerkki siitä, kuinka tekoäly voi auttaa tuomaan mukaan uusia näkökulmia, joita edes kokeneet ammattilaiset eivät tule ajatelleeksi."



Vaikka usein puhutaan toimistotyötä tekevien työn muutoksesta, tekoälytyökaluilla voi tukea jopa käsityöläisammatteja, kuten kahvinpaahtajia ja samalla tarjota kuluttajille uudenlaisia makuelämyksiä.



Kaksinkertainen Suomen baristamestari Jarno Peräkylä totesi AI-conic kahvista:

“Actually good coffee!”



AI-conic kahvi julkistetaan Helsinki Coffee Festival -tapahtuman ammattilaispäivässä 19.4.2024.

AI-conic tulee saataville Kaffan verkkokauppaan heti julkaisupäivänä.



Lisätietoa maailman ensimmäisestä tekoälykahvista löydät osoitteesta:

www.aiconiccoffee.com