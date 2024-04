Päällystystyöt alkavat Satakunnassa

Satakunnassa päällystystöitä on luvassa useilla teillä viikosta 17 alkaen.

Ensimmäisenä vuorossa on valtatie 23. Työmaa sijaitsee Noormarkun ja Pomarkun välisellä osuudella, jossa liikkuu noin 4400 ajoneuvoa vuorokaudessa. Työt alkavat maanantaina.

Tiistaina päällystyskalustoa saapuu myös valtatielle 11, jossa uutta päällystettä saadaan valtatie 2:lta Kaasmarkkuun ulottuvalle osuudelle. Yhteysvälillä liikkuu 4700−7400 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Keskiviikosta alkaen uutta pintaa saa myös kantatie 41 välillä Vampula−Huittinen, jonka liikennemäärä on noin 4000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Liikenneruuhkiin on hyvä varautua

Työt tehdään päivätyönä ja ne jatkuvat aamusta yhtäjaksoisesti iltaan saakka. Työn luonne huomioiden töitä ei voida katkaista esimerkiksi iltapäivän ruuhkatuntien ajaksi, mistä seuraa liikennehaittaa tienkäyttäjille. Yhtäjaksoisella työskentelyllä minimoidaan kuitenkin töiden kesto kokonaisuudessaan. Kohteiden liikennemäärät huomioiden ruuhkiin on hyvä varautua, ja tarvittaessa suosia vaihtoehtoisia reittejä. Töiden aikana ajoradan toinen ajokaista joudutaan sulkemaan liikenteeltä, ja liikenteen käytössä on yksi ajokaista. Kohteilla on käytössä liikennevalo-ohjaus työkohteen ohi.

Nopeusrajoitus on 50 km/h.

Töiden arvioitu kesto valtateillä 11 ja 23 on noin 4 työpäivää. Kantatiellä 41 työt kestävät noin 6 työpäivää.

Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa sekä varautumista mahdollisiin matkojen viivästyksiin. Tänä kesänä päällystyskohteita on paljon, joten yksittäiset kohteet pyritään toteuttamaan mahdollisimman nopealla aikataululla.

Urakoitsijana hankkeessa toimii Peab Asfalt Oy.

Lisätietoja:

Varsinais-Suomen ELY-keskus: tienpidon asiantuntija Hanna Skants, p. 0295 022 824 ja päällysteinsinööri Tero Ahokas, p. 0295 022 777