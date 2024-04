Magdalena Andersson ja Antti Lindtman vierailevat Suomen itärajalla

SDP:n Nasima Razmyar: Hallitus on pettänyt koulutuslupauksensa totaalisesti 16.4.2024 18:06:28 EEST | Tiedote

Hallitus on päättänyt kehysriihessään palauttaa opiskelijat yleisestä asumistuesta opintotuen asumislisän piiriin. Kyseessä on merkittävä muutos opiskelijoiden tuloihin, jonka lisäksi alla on jo aiemmin hallituksen tekemät merkittävät leikkaukset opiskelijoiden toimeentulosta. SYL laskee, että jos asumisen tukea verrataan asumistuen tasoon ennen hallituksen jo toteuttamia leikkauksia, leikkauksen suuruus nousee yli 200 euroon kuukaudessa. - Eduskuntavaalien aikaan pääministeri Orpo sanoi koulutuksen olevan erityissuojelussa. Juuri päättynyt kehysriihi viimeistään todistaa, että koulutuksen erityissuojelus oli Orpon hallitukselle ja sivistyspuolue Kokoomukselle lähinnä vitsi ja tapa kalastella ääniä, sanoo Razmyar. Lisäksi hallitus leikkaa 100 miljoonaa euroa ammatillisesta koulutuksesta ja 12 miljoonaa euroa toisen asteen oppilaiden oppimateriaalien korvauksista. - Hallituksen leikkaus ammatillisesta koulutuksesta osuu erityisesti niihin, joiden oman alan työt tulevat työuran aikana lo