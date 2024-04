SDP:n Filatov: Omaishoitajille on taattava yhdenvertaiset tuet ja palvelut

Filatovin mukaan omaishoidon nykytilanteesta tarvittaisiin selvitys, jonka pohjalta sosiaali- ja terveysministeriö voisi arvioida jatkotoimien tarvetta.

– Omaishoidon tilanteesta tarvitaan tietoa omaishoidon myöntämisperusteista hyvinvointialueilla, palkkioista, omaishoitajien vapaiden järjestelyistä, omaishoitajien tuen tarpeesta ja tukijärjestelmän väliinputoajista. Ajantasaisen tiedon avulla voidaan kohdistaa myös terveyden edistämisen määrärahalla rahoitettavat toimet paremmin omaishoitajien monipuoliseen tukemiseen.

– Itse ajattelen, että tarvitsisimme yhtenäiset kriteerit ja minimitasot – hieman kuten lasten päivähoidon ja kotihoidontuen kohdalla on. Kyse on kansalaisten yhdenvertaisuudesta. Hyvinvointialueiden vastuulla oleva hoiva on järjestettävä, mutta sen ohella tulee tukea vaihtoehtona omaishoivaa. Taloudellisen tuen rinnalla on tärkeää kehittää palveluiden laatua ja saatavuutta sekä erilaisia vaihtoehtoja, jotta omaishoitajien jaksaminen ei vaarannu.

Filatov katsoo, että yhteiskunnan on tunnustettava omaishoitajien arvokas työ ja pystyttävä tukemaan heitä paremmin. Omaishoitajat paikkaavat yhteiskunnan vastuulla olevan hoivan tarjontaa, joka on jäänyt selvästi jälkeen ihmisten tarpeista.

– Tarpeet kasvavat, mutta yhteiskunnan hoivaresurssit eivät kasva samassa suhteessa. Siksi on arvokasta, että läheiset kantavat vastuuta omaisistaan. Omaishoitajuus kertoo siitä, että ihmiset välittävät toisistaan, mutta samalla on selvää, että Suomi ei selviä ilman omaishoitajuutta.

– Kenenkään ei pitäisi joutua olemaan omaishoitaja vastoin tahtoaan tai siksi, että tarvittaviin palveluihin ei pääse. Vapaaehtoinen omaishoitajuus on kunnioitettavaa ja tärkeää, mutta pakotettu on hyvinvointiyhteiskunnan epäonnistumista.

Filatov puhui tänään torstaina 18.4. Omaishoitajaliiton kevätkokouksessa Helsingissä.