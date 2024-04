WEEKEND FESTIVAL JA GENELEC ETSIVÄT TULEVAISUUDEN TÄHTEÄ

Weekend Festivalissa nähdään elokuussa monipuolinen kattaus elektronisen tanssimusiikin kansainvälisiä huippuja, kotimaisia kärkinimiä sekä musiikkiskenen mielenkiintoisimpia tulokkaita. Festivaali tanssittaa kävijöitä jälleen kaksipäiväisenä 2.-3.8.2024.

Tänään julkaistut artistit esiintyvät Weekend Festivalissa Genelec Stagella. Nimensä mukaisesti Genelec Stage toteutetaan yhteistyössä Genelecin kanssa. Yritys on alallaan pitkän linjan toimija ja arvostettu kansainvälisesti.

Kansainvälinen Genelec pääyhteistyökumppaniksi

Tänä vuonna Weekend Festivalin yhtenä pääyhteistyökumppanina toimii kansainvälisesti arvostettu Genelec. Äänialan ammattilaisten suosima Genelec tekee nyt myös ensimmäistä kertaa festareille huippuluokkaisen äänentoiston omalla Genelec Stagella, jossa esiintyy suomalaisia tuottajia ja artisteja.

“Haluamme mahdollistaa yhteistyöllä nuorten, nousevien alan ammattilaisten tukemisen ja tarjota heille alustan, jonka avulla he pääsevät näyttämään taitonsa ja kehittämään osaamistaan. Yhteistyön avulla voimme kasvattaa uusia talentteja ja varmistaa, että ala jatkaa menestymistään”, kertoo Genelecin Mirko Ekberg.

Festivaalin sisätiloissa sijaitseva klubimainen festarilava tarjoaa festarikansalle mahdollisuuden nauttia artistien esiintymisistä ja huippuluokkaisesta äänentoistosta. Festivaaleilla harvemmin nähdään täysin sisätiloissa olevaa lavaa, mikä tekee Genelec-lavasta poikkeuksellisen kokemuksen festarikävijälle.

Genelec-lavalla nähdään myös tuottajakilpailun voittaja

Genelec ja Weekend Festival järjestävät yhdessä kilpailun, jossa etsitään seuraavaa tulevaisuuden tuottajatähteä. Pääpalkintona voittajalle on slotti Weekend Festivalin Genelec Stagella. Esiintymispaikan lisäksi voittaja saa Genelecin 8330A bundle -aktiivikaiuttimet, jotka nostavat minkä tahansa studion äänentoiston uudelle tasolle. Lisäksi voittaja pääsee esiintymään Forumissa järjestettäviin Weekend Festivalin Live from Forum pop-up tapahtumiin, jotka lähetetään livenä Weekend Festivalin YouTube-kanavalle.

Ainutlaatuinen kilpailu järjestetään ennen festivaalia ja sen tarkoitus on nostaa esiin nuoria kykyjä sekä tukea suomalaisia tuottajia kotimaisella musiikkikentällä. Genelecille tärkeintä kilpailussa on pitää artistit ja musiikki keskiössä ja tuoda artistien tuotantoa kuulijoiden tietoisuuteen.

Genelec Stagen äänentoistosta festivaalissa pitävät huolen Genelecin suorituskykyisimmät laitteet: 1236 SAM™️ -studiomonitorit sekä 7382A -subwooferit.

Genelec Stagen artistit on voittajaa lukuunottamatta on kiinnitetty. Lavalla esiintyy jo viime vuonna festarikansan lumonnut sekä lähes 20 miljoonaa Spotify-kuuntelua kerännyt DeejaVu, jonka YleX valitsi tänä vuonna yhdeksi kotimaiseksi Nosteessa-artistiksi. Lavalla nähdään myös kotimaisen elektronisen musiikin pioneeri, DJ Orion sekä monilla biiseillään radiosoittoja kerännyt tuottaja Eric Altair. Myös useilla festareilla nähty tunnelman nostattaja KLASS sekä yli 260 000 kuukausittaisen Spotify-kuuntelijan bilesoittolistojen KUOKKA nousevat Genelc Stagelle elokuun festivaalissa.

Weekend Festivalilla ensi kertaa esiintyviä artisteja ovat monille ulkomaisille levy-yhtiöille biisejä tuottanut Axity, vaasalainen EDM-vahvistus Mike Ditchz, 1,7 miljoonan kuukausittaisen Spotify-kuuntelijan Robbe, bilemusiikin EDM-tuottajana ja DJ:nä mainetta kerryttänyt SM!LE sekä vahvassa nosteessa oleva EDM-duo Thomas Will. Lavalla nähdään myös monipuolisesti varustettu kattaus mielenkiintoisia DJ-tulokkaita sekä artisteja kuten Suomen bassomusiikkiskenen kirkkaimpia kärkinimiä oleva Dj hapan korppu ja DIDnBASS, kovassa nosteessa oleva AGNIA, joka tunnetaan energisestä lavakarismastaan, pitkän linjan tuottaja ja DJ Milla Lehto sekä Helsingin ensimmäinen ”bimbotekno-kollektiivi” Sluts Against Techno, jonka muodostavat CNA, the good time girl ja s4int nich0las. Räjähdysmäistä suosiota keränneen kolmikon ensisijainen tavoite on nostaa esiin queer- ja sukupuolivähemmistöjen sekä naisten ääniä ja luoda tila, jossa jokainen voi pitää hauskaa täysin omana itsenään.

Tuottajakilpailuun voi osallistua 4.5.2024 asti ja ohjeet kilpailusta löytyy kisasivulta osoitteessa wknd.fi/genelec

Yhteistyö näkyy myös Forumin livelähetyksissä

Weekend Festival järjestää kevään ja kesän aikana Live from Forum -esiintymisiä, jotka streamataan kauppakeskus Forumista. Osana Genelecin ja Weekend Festivalin tuottamaa kilpailua tuottajakilpailun voittaja pääsee esiintymään Genelec Stagen lisäksi myös Forumiin.

Livestreamien tarkoitus on antaa mahdollisuus kotimaisille artisteille tulla nähdyksi ja kuulluksi koko Suomelle. Samalla tulokkaat saavat mahdollisuuden ainutlaatuiseen esiintymiseen yhdessä Helsingin vilkkaimmista kauppakeskuksista.

Weekend Festival on mahdollistanut aiempinakin vuosina nousevien tulokkaiden esiintymisiä.

“Vaikka Weekend Festival tuo lavoille aina kansainvälisiä tanssi- ja konemusiikin tähtiä, haluamme tukea myös suomalaista musiikkikulttuuria - erityisesti nuoria nousevia artisteja. Meille on tärkeää antaa tukea ja auttaa myös täysin uusia artisteja läpimurron kanssa, ja toimia sillä tavoin ponnahduslautana suomalaiselle musiikille. Monelle tämä kilpailu mahdollistaa ensikosketuksen festivaaleilla esiintymiseen. Musiikkituottajana ja DJ:nä tiedän oman kokemuksen kautta kuinka vaikeaa voi olla saada omaa musiikkia esille suurille massoille ja festarikeikkaa, hienoa että Genelec on mukana mahdollistamassa tätä niin monelle suomalaiselle musiikintekijälle”, kertoo Weekend Festivalin markkinointijohtaja Atro Anttila.

Lisää festivaalin artisti julkaisuja on luvassa pian. Kaiken kaikkiaan festivaalilla tulee esiintymään ensi kesänä yli 60. artistia. Festivaalin lipunmyynti on käynnissä ja kaikki lipputyypit ovat myynnissä osoitteessa www.wknd.fi. Festivaalin lippujen hinnat nousevat maanantaina 6.5. Artistien esiintymisajat ilmoitetaan myöhemmin.

19.4. mennessä kiinnitetyt artistit:

Perjantai 2.8.:

Alan Walker

Tiësto

Wade

Miane

Ann Clue

Boris Brejcha

Darude

Deniz Bul

Frieder & Jakob

Morits Hofbauer

Showtek

Sub Zero Project

Lauantai 3.8.:

Alesso

Coone

Dion Visser

Brennan Heart

Da Tweekaz

Kanine

Timmy Trumpet

Tungevaag

Vibe Chemistry

Will Sparks

Genelec-Stage:

Agnia

Alge b2b Elementz b2b Miro Moore (Playhouse Special)

Axity b2b Mike Ditchz b2b SM!LE b2b Thomas Will (Luxonia Special)

DeejaVu b2b Eric Altair b2b KLASS b2b KUOKKA b2b Robbe (Luxonia Special)

Devinity

DIDnBASS

Dj hapan korppu

Galrav (Club Fury Special)

Jayten b2b Japster

Jekaterina

Kaimo K

Milla Lehto

Orion

Perttu

Roman Jack

Rony Rex

Sluts Against Techno

FCKNG Serious -label:

Boris Brejcha

Ann Clue

Deniz Bul

Frieder & Jakob

Morits Hofbauer