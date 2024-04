Mimmit koodaa -palkinto 2024 Reetta Siltasalmi-Kautolle

Lehdistötiedote 19.4.2024

Mimmit koodaa -palkinnon 2024 on voittanut Reetta Siltasalmi-Kautto, joka on tullut tunnetuksi omaleimaisella tyylillään ja kannustavalla otteellaan.

“Omalla glitterin ja pinkin sävyisellä tyylillään Reetta paitsi jakaa asiantuntijuuttaan ja rohkaisee muita tekemään samoin, tuo näkyviin lisää kipeästi kaivattuja esikuvia sille, mitä kaikkea IT-alan asiantuntija voi työkseen tehdä, mitä reittejä alalle voi tulla ja miltä asiantuntijuus voi näyttää. Tällä on suuri merkitys työelämänsä suuntaa miettiville, nuorille ja alanvaihtajille, jotka eivät ehkä löydä itseään alan stereotyyppisimmästä muotista”, luonnehtii Mimmit koodaa -ohjelman vetäjä Milja Köpsi.

Siltasalmi-Kautto on insinööri, työskennellyt alalla 15 vuotta ja tähdännyt IT-uralle lapsesta saakka. Silti oman paikan löytäminen miesenemmistöisellä alalla on vaatinut määrätietoista tekemistä ja sinnikästä vaikeuksien läpi menemistä. Jakaakseen tietoa IT-alan mahdollisuuksista ja alalle tuoneista eri urapoluista Siltasalmi-Kautto pyörittää tällä hetkellä muun muassa Hyppää pinkkiin Teslaan -nimistä Youtube-sarjaa, jossa esiin pääsevät niin kokeneet ammattilaiset kuin vasta-alkajat.

Sytyke vaikuttamistyön tekemiseen kyti Siltasalmi-Kauton omista kokemuksista, kuten sen ihmettelemisestä, miksi hän on unelma-alallaan eri tilanteissa usein itse ainoa nainen.

“IT-palveluiden käyttäjät ovat moninainen joukko ihmisiä ja siksi on tärkeää, etteivät palveluiden kehittäjätkään ole täysin samasta muotista. Kun palvelut on tehty kunnolla alusta saakka, kehitysprosessi on nopeampi ja resursseja säästyy. Innovaatiot ovat myös parempia, kun eritaustaiset ihmiset ovat tekemässä asioita yhdessä”, Siltasalmi-Kautto toteaa.

Mimmit koodaa -palkinto jaettiin nyt 19.4. neljännen kerran yli 1000 osallistujan suuressa Mimmit koodaa AI ja data -virtuaalitapahtumassa. Viime vuonna palkittu Ursula Koski välitti palkintoa Siltasalmi-Kautolle ojentaessaan koko yhteisön kiitokset.

“Reetta Siltasalmi-Kautto on tuonut mukanaan omaleimaisen rajoja rikkovan roolimallin teknologia-alalle. Hän edistää osallistavaa tulevaisuutta, jossa monimuotoisuus kukoistaa. Hänen omistautumisensa muiden potentiaalin vaalimiseen korostaa rohkaisun ja voimaannuttamisen kulttuuria tärkeällä tavalla.”

Siltasalmi-Kautto otti tunnustuksen vastaan liikuttuneena.

”Kiitos kaikille, tämä on upea hetki urallani. Omalla polullani etenkin vaikuttamistyön parissa on Mimmit koodaa -yhteisö ollut tärkeä selkänoja. On tärkeää edistää tasa-arvoon ja diversiteettiin liittyviä asioita yhdessä. Haluan erityisesti nostaa esiin, että IT-alalla on mahdollista luoda oman näköisiä urapolkuja yhdistäen tekninen osaaminen sekä omat luontaiset vahvuudet. Jokaiselle alalle tulevalle mimmille haluan sanoa, että usko itseesi. Vaikealtakin tuntuva polku voi olla myös menestyksekäs.”

Mimmit koodaa -ohjelma käynnistettiin vuonna 2018 tarpeesta murtaa kestämätöntä mielikuvaa osaajapulasta kärsivästä ohjelmistoalasta vain miesten työpaikkana. Toimintavuosiensa aikana Mimmit koodaa -ohjelma on kasvanut 11 000 jäsenen yhteisöksi, tuonut alalle 1000 uutta asiantuntijaa ja kumonnut alalla sitkeästi eläneen haitallisen myytin, ettei teknologia kiinnosta naisia. Palkinnolla #MimmitKoodaa ja sen taustavoima Software Finland ry haluavat luoda uusia esikuvia ja kiittää ohjelman aktiiveja muiden hyväksi tehdystä tärkeästä työstä.

“Teemme yhdistyksessä ja Mimmit koodaa -ohjelman parissa jatkossakin töitä sen, että naisten olisi helpompi tulla teknologia-aloille. Juuri nyt softa-alan yritykset panostavat heikentyneen taloustilanteen takia erityisesti kannattavuuteen, jolloin uusien osaajien rekrytointi on hiljaisempaa. Alalle haluaville nyt on kuitenkin erinomainen aika panostaa oman osaamisen kehittämiseen. Olemme edelleen Suomen kasvuraketti. Ja myös rekrytoinnin tarve tulee kääntymään kasvuun”, lupaa Software Finlandin toimitusjohtaja, Rasmus Roiha.

Mimmit koodaa -ohjelma toimii yli 100 teknologiayrityksen kanssa tasa-arvoisen ja monimuotoisen teknologian puolesta, ratkaistakseen osaajapulaa ja purkaakseen sukupuolen mukaista työelämän segregaatiota yhteiskunnassa.

Ohjelman pitkäaikaisena tavoitteena on edistää tulevien sukupolvien mahdollisuuksia opiskella ja menestyä IT-alalla sukupuolesta riippumatta, ja se on voittanut muun muassa Euroopan unionin tasa-arvopalkinnon.

Huhtikuun suuressa Mimmit koodaa -verkkotapahtumassa olivat mukana Accenture, AWS, Digia, DNA, FITech-verkostoyliopisto, IBM, Laurea, Microsoft, Nordcloud, Rovio, Siili, Terveystalo ja Zalando.

Lisätiedot:

Milja Köpsi, Mimmit koodaa-ohjelma, vetäjä, 040 152 5154, milja@mimmitkoodaa.fi

Rasmus Roiha, Sofware Finland ry, toimitusjohtaja, 0400 180 434, rasmus@softwarefinland.fi