Kokoomuksen Aalto-Setälä: Terve meri on myös ihmisoikeuskysymys

Päätöslauselmassaan ”Towards Council of Europe strategies for healthy seas and oceans to counter the climate crisis” yleiskokous toteaa, että merten ekosysteemit ovat elintärkeitä biodiversiteetille, ihmisten toimeentuloille ja ilmastonmuutoksen torjumiselle ja kannustaa Euroopan neuvoston jäsenmaita turvaamaan merten hyvinvoinnin. Euroopan neuvoston tulisi yleiskokouksen mukaan luoda strategia ihmisoikeuksien ja ympäristön, mukaan lukien merten, yhteyden lujittamiseksi.

Edustaja Aalto-Setälä äänesti päätöslauselman puolesta. Hän on tyytyväinen, että merten merkitys nähdään tärkeänä osana eurooppalaista hyvinvointia.

”Yleiskokouksen päätöslauselma on merkittävä askel kohti Eurooppaa, jossa merten ekosysteemi on tärkeä tekijä kaikkien yhteiskuntien hyvinvoinnissa. Minusta on hienoa, että Suomessa tämä työ on jo aloitettu Saaristomeri-ohjelman määrätietoisella toimeenpanolla”, Aalto-Setälä kiittää.

Terveitä meriä koskevan päätöslauselman lisäksi yleiskokous hyväksyi täysistunnossaan raportin oikeudesta turvalliseen, puhtaaseen, terveelliseen ja kestävään ympäristöön ihmisoikeutena. Raportit käsiteltiin yhdessä.

Ympäristöaiheiden lisäksi parlamentaarinen yleiskokous vahvisti tukeaan Ukrainalle Venäjän laitonta hyökkäyssotaa vastaan. Yleiskokous muun muassa hyväksyi yksimielisesti lausunnon, jonka mukaan venäläiset jäädytetyt varat Euroopassa tulisi luovuttaa Ukrainalle.

“Venäläisiä rahoja on jäädytetty yli 300 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Nämä rahat tulisi käyttää hyökkäyssodan uhrien ja läheisten hyväksi. Lisäksi sovimme yhdessä, että varoilla tulisi rahoittaa tuomioistuin, jonka eteen Venäjän poliittinen ja sotilaallinen johto ennemmin tai myöhemmin viedään”, Aalto-Setälä toteaa.

Euroopan neuvosto on vuonna 1949 perustettu ihmisoikeusjärjestö, jossa on mukana 46 jäsenmaata. Euroopan neuvoston jäsenmaiden kansanedustajista koostuva parlamentaarinen yleiskokous tekee Euroopan neuvostossa aloitteita ja suosituksia. Yleiskokous on kokoontunut täysituntoon Ranskan Strasbourgissa 15.–19. huhtikuuta.