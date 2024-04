Oomin vuosi 2023 – maltillinen tulos haastavilla sähkömarkkinoilla

Oomi on yksi Suomen suurimmista sähkönmyynti- ja palveluyhtiöistä. Palvelemme tällä hetkellä yli 400 000 kuluttaja- ja yritysasiakasta ympäri Suomen. Liikevaihtomme vuonna 2023 oli 459,2 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee yli 100 oomilaista. Tarjoamme koteihin ja yrityksille sähkön lisäksi laajan kirjon aurinkovoima-, työsuhdepyörä- ja muita arkea helpottavia energiapalveluja. Kehitämme uusia palveluja tehdäksemme asiakkaidemme arjesta sujuvampaa ja kestävämpää. Meillä on vahva kasvustrategia ja tavoitteenamme on olla Suomen halutuin kumppani muuttuvan arjen palveluissa ja energiamurroksen ratkaisuissa.