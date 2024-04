Uusiutuvalla dieselillä kohti kestävämpää rautatielogistiikkaa – VR ja UPM Plywood yhteistyössä liikenteen päästöjen vähentämiseksi

Vastuullisuus on keskeinen osa sekä VR:n että UPM:n strategiaa. Yhteistyössä yritykset pyrkivät käytännön ratkaisujen kautta vähentämään hiilidioksidipäästöjä toiminnassaan. Suomen koko rataverkosta on sähköistetty vasta noin 60 prosenttia, joten sähkön rinnalle on tarpeellista löytää muita vastuullisia vaihtoehtoja. Biodieselin lisäksi Pelloksen junaliikenteen toimintamalliin on saatu lisää tehokkuutta nostamalla junien täyttöastetta ja tehostamalla vetokykyä, mikä tarkoittaa yhden veturin käyttöä aiemman kahden sijaan.

"Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme vastuullisia ratkaisuja ja kehittää jatkuvasti uusia toimintamalleja yhdessä heidän kanssaan. Koska raideliikenteen muut vaihtoehtoiset käyttövoimat, kuten akku- ja vetyvetureiden teknologia, ovat vielä kehitysvaiheessa, käytännöllisin ratkaisu sähköistämättömille rataosuuksille on tällä hetkellä biopolttoaine", kertoo VR Transpointin kaupallinen johtaja Joni Lehtonen.



"UPM Plywoodin Scope 3**-päästöt koostuvat pääosin raaka-aineiden hankinnasta sekä tuotekuljetuksista. Pelloksen junaliikenteen siirtyminen tehokkaampaan toimintamalliin ja biodieselin käyttöön on hyvä esimerkki rakentavasta yhteistyöstä, jolla konkreettisesti vähennetään päästöjä", kertoo logistiikkapäällikkö Juha Vallittu UPM:ltä.

Sitoutuminen kestävään kehitykseen

Juna on ympäristöystävällinen ja tehokas tapa kuljettaa teollisuuden raaka-aineita ja tuotteita. Raideliikenne on ratkaisevassa asemassa, kun tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillitseminen. Raideliikenne on jo lähtökohtaisesti vähäpäästöisempi ja energiatehokkaampi kuin monet muut liikennemuodot, sillä se tuottaa vain noin 1 prosentin osuuden kaikista liikenteen päästöistä. VR on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Olemme mukana puolittamassa liikenteen päästöjä vuoteen 2030 mennessä ja suuntaamassa kohti hiilineutraalia Suomea vuoteen 2035 mennessä.

*Scope 1 sisältää kaikki suorat kasvihuonepäästöt, jotka muodostuvat yrityksen toiminnan seurauksena

** Scope 3 sisältää epäsuorat kasvihuonepäästöt, jotka muodostuvat yrityksen hankkimista tuotteista ja palveluista