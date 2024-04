SDP:n Ville Skinnari Ruotsissa: Kasvu on pohjoisessa - Kuulevatko pääkaupungit alueiden ääntä, kuuleeko EU?

Entinen kehitysyhteistyö - ja ulkomaankauppaministeri Skinnari aloitti korostamalla kokonaisturvallisuuden tarvetta. Siihen kuuluu puolustus - ja siviiliteollisuuden yhteinen kehittäminen koko Euroopan tasolla, mutta ennen kaikkea Pohjoismaiden on näytettävä tietä.

Logistiset poikittaisyhteydet ovat avaisasemassa turvallisuuteen ja myös talouden kasvuun. Alueilla on tahtotila ja tekemisen meininki, mutta nyt tarvitaan kansallinen tahtotila pääkaupungeista.

- Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys oli luonnollinen seuraava askel. Nato on kuitenkin vain osa kokonaisturvallisuutta. Puolustus ja viranomaiset ovat luonnollisesti avainasemassa yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden rakentamisessa. Kuitenkin koko yhteiskunta on tärkeä. Erityisesti yhteenkuuluvuus ja yhteistyöhalukkuus, sillä Ilman näitä ei voi olla laajaa kokonaisturvallisuutta, Skinnari korosti puheessaan.

Suomen logistinen asema on muuttunut ja uusien yhteyksien tarve idästä länteen tulee olemaan keskeinen asia. Skinnarin mielestä tämän ratkaisemiseksi on toteutettava tärkeitä infrastruktuuripanostuksia ja otettava käyttöön logistisia ratkaisuja. Hänen mielestään näistä asioissa jäädään liiaksi keskustelun tasolle silloin kun pitäisi edetä.

- Onneksi meillä on aktiivisia ja rohkeita alueellisia toimijoita, kuten Merenkurkun alue, joka on toiminut tiennäyttäjänä jopa viranomaisille ja valtionhallinnolle. Sitoutumista on siis jo alueellisella tasolla. Tämän lisäksi sitoutumista on oltava myös korkeimmalla tasolla. Kaikki tietävät, mitä tämä tarkoittaa: pääministereitä ja valtionjohtoa, Skinnari sanoi ja viittasi onnistuneeseen alueelliseen panostukseen Vaasan ja Uumajan väliseen lauttayhteyteen.

Myös rautateihin panostaminen on ratkaisevan tärkeää maiden yhdistämiseksi. Tässä yksityinen sektori on jo etulinjassa uusien rautatieyhteyksien osalta, jotka yhdistävät Göteborgissa sijaitsevan Pohjoismaiden suurimman sataman muihin Ruotsin ja Suomen kaupunkeihin.

Itä-Suomen tulevaisuudelle ja koko suomen teollisuudelle yhteydet länteen ovat kasvun kannalta välttämättömiä. Se hyödyttää vientiteollisuutta, mahdollistaa ympäristöystävällisempiä kuljetuksia ja tarjoaa jopa uusia markkinoita itäisessä Suomessa toimiville yrityksille.

Skinnari korosti myös EU:n roolia kaikessa tässä.

- EU:n tulisi nyt nähdä pohjoiset poikittaisyhteydet strategisena investointina. Valtiontukikeskustelusta tulee päästä yhteisten investointien tekemiseen. Oikeudenmukaisesti. Toivottavasti seuraava komissio tekee nopeita linjauksia, Skinnari sanoo.

Skinnari päätti puheenvuoronsa korostamalla pohjoismaisen konkreettisen yhteisen tekemisen tarvetta.

– Pohjoismainen kokonaisturvallisuus on parhaimmillaan yhdistelmä turvallisuutta, maailman parasta koulutusta, talouden kasvua, hyvinvointia kaikille. Mutta meillä on myös yhteisiä haasteita. Talouskasvu EU:ssa on liian hidasta ja nopea kasvu on entistä kauempana. Siksi logistiset ratkaisut ovat yhä tärkeämpiä, Skinnari sanoo ja vetosi osallistujiin, jotta he tekisivät tarvittavat päätökset yhdessä ja sitoutuneesti eteenpäin pääsemiseksi.