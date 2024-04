Töölönlahtea siistitään yhdessä Kulttuuri puhdistaa ympäristöä -tempauksessa 23.4.2024

Viime vuonna lasten itsenäisyyspäivän juhlat jäivät väliin – nyt juhlitaan tuplasti 3.8.2021 10:40:30 EEST | Tiedote

Finlandia-talon syksyn tapahtumakalenteri näyttää tiiviiltä. Vahvistettuja tapahtumia on tällä hetkellä yli sata ja päärakennukseen on jonossa tapahtumajärjestäjiä syyskuusta joulukuuhun. Elokuussa musiikkielämystä tarjoilevat Varusmiessoittokunnan sata alokasta, loppuvuoden aikana estradille nousevat esimerkiksi Diandra, Kaija Koo, Mikko Leppilampi ja Ismo Leikola. Kansainvälisistä tapahtumista suurin on hybridinä järjestettävä lokakuun tietohallinnon konferenssi. Tällä hetkellä tapahtumajärjestäjien valintakriteereinä paikan suhteen korostuvat turvallisuus, vastuullisuus ja ruokatarjonta. Finlandia-talon turvatoimet koronaviruksen leviämisen osalta on otettu asianmukaisesti huomioon kaikissa tapahtumissa. Tähän mennessä Finlandia-talolla ei ole todettu yhtään tartuntaa tai altistumista. Tapahtuma-alan epävarmuutta ja ahdinkoa poistamaan tarvitaan nyt aktiivisia toimenpiteitä. Viranomaisten suunnitelmissa olevalla koronapassilla on kiire eikä sen toteutuksen kanssa kannata viivytellä.