Hanaholmen Future Forum pureutui EU:n kasvumahdollisuuksiin: "Tulevaisuus riippuu Brysselissä tehtävistä päätöksistä"

Samalla kun EU-johtajat kokoontuivat Brysseliin kaksipäiväiseen tapahtumaan keskustelemaan muun muassa taloudesta ja kilpailukyvystä, samoista teemoista keskusteltiin Hanasaaren Future Forumissa keskiviikkona 17. huhtikuuta.

Päivän aikana korostettiin kerta toisensa jälkeen, että EU:n kilpailukyky on jäänyt jälkeen Yhdysvalloista ja Kiinasta. Puhujien yleinen käsitys oli, että tämä johtuu suurelta osin EU:n tiukasta sääntelystä.

– Jos haluamme yritysten valitsevan Euroopan, sääntelyä on kevennettävä, totesi Hanasaaren toimitusjohtaja Gunvor Kronman avatessaan Future Forumin.

European Round Table for Industryn politiikan johtaja Philippe Adriaenssens sanoi, että EU:n haasteena on, että poliittiset päättäjät ja yritysjohtajat puhuvat kahta eri kieltä pyrkiessään parantamaan EU:n kilpailukykyä.

Hän mainitsi esimerkiksi, että päättäjät puhuvat uusien investointimallien luomisesta ja valtiontukien kehittämisestä, kun taas yritysjohtajat haluavat houkutella EU:n alueelle lisää investointeja paremman sääntelyn avulla.

– Euroopan talouksien syventäminen ja integroiminen on tärkeää, jotta EU:sta tulee houkuttelevampi yrityksille, Adriaenssens sanoi.

Hänen mukaansa EU:n on edistettävä Euroopan yhdentymistä ja harmoniaa entistä laajemmin.

– Siten meillä on paremmat edellytykset tarttua geopoliittisiin haasteisiin.

Startup-yrityksillä paremmat mahdollisuudet Yhdysvalloissa

Myös Suomen eurooppaministeri Anders Adlercreutz on huolissaan siitä, että EU on jäänyt jälkeen Yhdysvalloista ja Kiinasta.

– Sekä julkisten että yksityisten investointien tarve on suuri. Sisämarkkinoiden on perustuttava kilpailuun eikä tukiin, Adlercreutz totesi.

Muun muassa F-Securen perustajana tunnettu Risto Siilasmaa korosti, että on tärkeää panostaa teknologiateollisuuteen, joka on kasvanut ennätysmäisesti viimeisten kymmenen vuoden aikana, mutta haasteena on se, että Eurooppa ei pysy lainkaan mukana Yhdysvaltojen kasvuvauhdissa.

– On todennäköisempää, että menestyvä startup-yritys on amerikkalainen, Siilasmaa sanoi.

Syynä on se, että eurooppalaiset startup-yritykset perustavat toimintansa käytännössä yhteen maahan – ei koko EU:n markkinoille – kun taas amerikkalainen startup-yritys perustaa toimintansa koko Yhdysvaltoihin.

Risto Siilasmaan mukaan Euroopassa on silti paljon kasvupotentiaalia.

– Tulevaisuus riippuu kuitenkin siitä, millaisia sääntelypäätöksiä Brysselissä tehdään.

Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä korosti, että Pohjoismaiden ja Suomen on tärkeää pitää julkinen taloutensa hallinnassa.

– Suomessa ja muissa Pohjoismaissa on tärkeää pitää kansantalous tasapainossa, jotta se voi tukea yrityksiä ja niiden kehitystä, Hämälä totesi.

Hanasaaren Future Forum on yritysjohtajille, tutkijoille ja päättäjille suunnattu tilaisuus.