Punamäentien runko rikkoutunut Muuramessa – tie suljettu liikenteeltä

Punamäentie Muuramessa välillä Salmijärventien risteys (Jyväskylä) – Kuusanmäentien risteys on suljettu liikenteeltä. Tien runko on romahtanut, ja korjaustoimet ovat käynnissä.

Tien alla olevat vesivirtaukset olivat syövyttäneet tien runkoa niin pahoin, että se lopulta romahti.

Korjauksen arvioidaan kestävän noin kaksi viikkoa

”Tie on suljettuna, kunnes korjaustyö saadaan tehtyä päällystämistä lukuun ottamatta. Tarkoituksena on kaivaa tie kokonaan auki, tehdä runkoon salaojituksia, vaihtaa kiviainekset ja päällystää uudelleen hieman myöhemmin. Emme vielä tiedä, kuinka pitkältä matkalta tie on päällysteen alta vaurioitunut ja kuinka pitkästi sitä joudutaan aukaisemaan”, maanteiden hoidon projektipäällikkö Marja Laavisto Keski-Suomen ELY-keskuksesta sanoo.

Kaivuutyö aloitettiin heti keskiviikkona 17.4. tien romahdettua, ja se työ saataneen tehtyä loppuun viikon 17 alkupuolella. Sen jälkeen päästään tekemään salaojituksia ja täyttöä.