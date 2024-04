Liikenneonnettomuus Siikajoella, osallisena ambulanssi ja traktori

Tämänhetkisen tiedon mukaan kolme potilasta on hoidettavana Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Yksi potilas on ohjattu tutkimuksiin Raahen sairaalaan. Potilaiden tila on tällä hetkellä vakaa.

Törmäyksessä ambulanssi vaurioitui pahoin ja traktori kaatui kyljelleen. Tie oli poikki kokonaan noin puolen tunnin ajan.

– Tämä on valitettava onnettomuus, joka on sattunut, kun ambulanssi on ollut hälytysajossa. Selvitämme Pohteella osaltamme tapahtumien kulun normaalien prosessiemme mukaisesti, toteavat OYS sairaalapalvelujen ja ensihoidon toimialuejohtaja Päivi Laurila ja pelastusjohtaja Petteri Jokelainen.