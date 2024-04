Saimaan tulva kehittymässä selvästi tavanomaista suuremmaksi

Saimaan valuma-alueella viime syksy ja talvi olivat tavanomaista runsassateisempia. Loka-maaliskuun sadekertymä oli noin 55 mm tavanomaista suurempi. Huhtikuun alkupuolen lämmin sää on saanut lumet sulamaan nopeasti, mikä on kääntänyt vedenkorkeudet ja virtaamat nopeaan nousuun Vuoksen vesistöalueella. Huhtikuun sadekertymän ennustetaan nousevan noin 80 % keskimääräistä suuremmaksi. Saimaan vedenkorkeus on tällä hetkellä yli 60 cm pitkän ajan keskiarvoa korkeammalla huolimatta lisäjuoksutuksista, jotka on aloitettu jo viime elokuussa. Huhti-toukokuun aikana Saimaan vedenkorkeuden ennustetaan nousevan vielä noin 30–40 cm lisää ja tulvahuippu saavutetaan kesäkuussa.

Ennusteen mukaan Saimaan vedenkorkeus uhkaa nousta kesäkuun alkupuolella yli tason NN+ 76,60 m. Tämä on taso, jonka ylittämistä Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön mukaan tulee pyrkiä estämään tai tehokkaasti pienentämään. Samalla on huolehdittava siitä, että Vuoksen osalle mahdollisesti aiheutuvat vahingot jäävät mahdollisimman pieniksi. Saimaan alueen tulvavahingot ja -haitat kasvavat selvästi, mikäli vedenkorkeus nousee tason NN+ 76,60 m yläpuolelle. Matalimmille rantarakenteille sekä maatalous- ja metsäalueille voi aiheutua vahinkoa jo aiemmin.

Juoksutusta kasvatetaan tulvahaittojen vähentämiseksi

Tällä hetkellä Saimaan juoksutus on 900 m3/s ja juoksutus nostetaan viikkokeskiarvoon 950 m3/s 29.4.2024. Juoksutusta voidaan joutua nostamaan kevään aikana tätäkin suuremmaksi. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksella on maa- ja metsätalousministeriön marraskuussa tekemän päätöksen nojalla lupa kasvattaa juoksutusta viikkokeskiarvoon 1000 m3/s asti. Tätä suuremmat juoksutukset lisäävät huomattavasti vahinkoja Venäjän puolella Vuoksen alajuoksun rannoilla.

Lisäjuoksutuksilla voidaan nykyisessä vesitilanteessa hidastaa Saimaan pinnankorkeuden nousua, mutta suurenkaan tulvan mahdollisuutta ei voida sulkea pois. Esimerkiksi 100 m3/s juoksutusmuutoksen vaikutus Saimaan pintaan on noin 5–6 cm kuukauden aikana. Lisäjuoksutuksilla on tähän mennessä alennettu Saimaan luonnonmukaista vedenkorkeutta 22 cm. Mahdolliset runsaat kevät- ja kesäsateet voivat vaikeuttaa tulvatilanteen hallintaa.

ELY-keskus tiedottaa tulvatilanteen kehittymisestä lisää kevään aikana.