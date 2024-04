Talousvaliokunnan sd-edustajat: Hallituksen kiirehdittävä toimia, joilla sähkön poikkeushinnat saadaan kuriin

-Kansalaisten huoli korkeasta sähkön hinnasta on oikeutettu, vaikka onneksi viimeisen vuoden aikana tilanne onkin hieman parantunut kotimaisen tuotannon kasvun myötä, mutta tästä huolimatta tarvitsemme yhä vahvoja panostuksia niin kotimaiseen puhtaaseen sähköntuotantoon kuin myös toimia yhteisten sähkömarkkinoiden kehittämiseksi, kansanedustajat jatkavat.

Talousvaliokunta käsitteli Sähkön hinta kuriin – kansalaisaloitetta ja päätyi yksimielisessä mietinnössään esittämään lausumia, joilla vastataan aloitteen tavoitteeseen kohtuullisen sähkön hinnan turvaamiseksi ja häiriötilanteiden välttämiseksi sekä vaaditaan hallitukselta nopeita toimia asiassa.

Lausumissa valiokunta esimerkiksi edellyttää, että hallitus tuo viipymättä eduskuntaan esityksen sähkön vähittäismyynnin hintojen väliaikaisesta sääntelytoimivaltuudesta kriisitilanteissa, vahvistaa sähkön perus- ja säätövoiman tuotantokapasiteettia, toimii aktiivisesti EU:ssa sähkön tukkumarkkinoiden kehittämiseksi sekä ryhtyy toimenpiteisiin kansallisesti sähkömarkkinoiden toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Yhtä hopealuotia tilanteessa ei ole, vaan tarvitsemme vahvan joukon eri keinoja.

Valiokunta selvitti myös osana asiantuntijakuulemisia, millaiset mahdollisuudet nykyinen sähkömarkkinamalli antaa sähkön hinnan manipulaatiolle. Todisteita manipulaatiosta ei ole, mutta suhteellisen pienillä muutoksilla sähkön tarjonnassa ja kulutuksessa voi olla hyvin suuri vaikutus päivähintoihin sähköpörssissä ja näin ollen myös yhtiöiden tekemiin tuottoihin sähkön myynnillä.

-Markkinoiden manipuloimisen osoittaminen on hyvin vaikeaa ja valvontaviranomaisten resurssit erittäin pienet. Espanjassa tutkijat osoittivat markkinadataa tutkimalla manipulaatiota tapahtuneen. Suomessakin on varmistettava, että tutkijoilla ja viranomaisilla on pääsy kaikkeen tarvittavaan dataan, aidot mahdollisuudet tutkia ja valvoa markkinoita sekä varmistaa, ettei manipulaatiota tapahdu, edustajat painottavat.

-Poikkeuksellisen korkeat sähkönhinnat aiheuttavat monia ongelmia sähkönkäyttäjille. Talousvaliokunnan yksimielinen mietintö sisältää lukuisia käytännön toimia, joilla sähkön hinta saadaan kuriin. Hallituksen on nyt kiireellisesti ryhdyttävä toimeen, jotta tulevaisuuden hintashokeilta vältytään, Hamari, Mäkynen, Marttila ja Viitala päättävät.