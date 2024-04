Etelä-Karjalan Osuuskaupan toimitusjohtaja Juha Riikolasta kauppaneuvos

Juha Riikola on työskennellyt S-ryhmän palveluksessa yhtäjaksoisesti 43 vuotta, neljässä eri alueosuuskaupassa. Riikola aloitti työuransa S-ryhmässä Rovaniemellä vuonna 1981. Riikolan työura Pohjois-Karjalan Osuuskaupassa eteni 13 vuoden aikana päivittäistavaraosaston päällikön tehtävistä Joensuun Prisman johtajaksi. Etelä-Karjalan Osuuskaupan (Eekoo) kaupallisena johtajana Riikola toimi vuosina 2002–2009, josta hän siirtyi Osuuskauppa Peeässän vähittäiskaupan toimialajohtajaksi.

Vuodesta 2020 lähtien Riikola on toiminut Eekoon toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana. Uudessa geopoliittisessa tilanteessa Riikolan ohjauksessa laadittu strategia on ollut keskeisessä roolissa Eekoon menestymisen kannalta. Riikolan johtaminen on tuonut Eekoon toiminta-ajatuksen ja strategian osaksi henkilöstön arkea. Työntekijät ovat arvokas osa strategian toimeenpanossa.

Eekoon liikevaihto vuonna 2023 oli 369 miljoonaa euroa ja tulos 18 miljoonaa euroa. Eekoossa oli vuonna 2023 henkilöstömäärä 958 ja työtyytyväisyys oli Suomen alueosuuskauppojen paras. Eekoo sai myös Innostavin työpaikka -tunnustuksen keskisuurten yritysten sarjassa.

Riikolan luottamustehtävät

Juha Riikola toimii Eekoon toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana. Tämän lisäksi hän toimii hallituksen jäsenenä Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnassa (SOK), Päivittäistavarakauppa ry:ssä ja Inex Partners Oy:ssä. Riikola toimii puheenjohtajana Etelä-Karjalan Kauppakamarissa.