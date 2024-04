Uudistettu Sonos-sovellus tuo kaikki palvelut, sisällöt ja järjestelmänhallinnan samalle aloitusnäytölle

Sonos (Nasdaq: SONO) on maailman johtava äänikokemuksiin erikoistunut yhtiö. Sonosia pidetään monihuoneisen langattoman kotiteatteriäänen kehittäjänä. Sonos innovaatiot tarjoavat ihmisille parempia kuuntelukokemuksia ja helpon pääsyn heidän rakastamaansa sisältöön, ja he voivat hallita kuunneltavaa ääntä missä ja milloin tahansa. Vertaansa vailla oleva äänikokemus, tarkoin suunniteltu muotoiluestetiikka, yksinkertainen käyttö ja avoin alusta takaavat sen, että Sonosin tuottama laaja-alainen äänisisältö on kenen tahansa ulottuvilla. Sonosin pääkonttori sijaitsee Santa Barbarassa, Kaliforniassa. Lue lisää osoitteessa www.sonos.com.