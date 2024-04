Heidi Rytky siirtyy Vapriikin johtajaksi elokuun alusta

Nokian perintö ja N-Gage esillä Vapriikin tapahtumapäivässä 12.4.2024 10:48:21 EEST | Tiedote

Fantastinen floppi -näyttelyn tapahtumapäivää vietetään Vapriikissa keskiviikkona 17.4. klo 15–20. Vapriikin auditoriossa pääsee kuuntelemaan luentoja teemalla N-Gage ja Nokian perintö. Lisäksi yleisöllä on mahdollisuus pelata alkuperäisillä N-Gage-konsoleilla. Koko museokeskus on avoinna ensi keskiviikkona klo 20 asti, ja illan aikana Vapriikissa on tarjolla myös Manserock-teemaista ohjelmaa.