Kouvolan yöpäivystyksen merkitystä ei ole ymmärretty kehysriihipäätöksessä

Vs. hyvinvointialuejohtaja Lauri Lehto ja johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa summasivat perjantaina tilannetietoa niin Kymenlaakson hyvinvointialueen toiminnan osalta kuin yleisemmin kansallisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen näkökulmasta. Tieto Kouvolan yöpäivystyksen loppumisesta on ollut iso järkytys. Ennen lopullista tarvittavien lakien muutosta tilanne on edelleen auki.

– On aivan selvää, että teemme edelleen kaikkemme, jotta nyt tehty ratkaisu ei toteudu loppuun asti. Haluamme rakentavasti tuoda esille kaikille oleellisille tahoille sen, että Kouvolan yöpäivystyksen laajamittaisia vaikutuksia asiakkaisiin, toimintaan ja talouteen ei ole täysin ymmärretty ratkaisua tehdessä. Tämä siis siitä huolimatta, että tietoa toki olimme toimittaneet, toteaa vs. hyvinvointialuejohtaja Lauri Lehto.

Muihin lopetuslistalla oleviin yöpäivystyksiin verrattuna Kouvolan päivystyksen vaikutusalueella on moninkertaisesti asukkaita. Samoin Kouvolan päivystyksellä on merkittävä tehtävä osana aivoveronkiertohäiriöpotilaiden hoitoketjua.



Kouvolan päivystyksen toiminta tukee vahvasti myös Kymenlaakson psykiatrista sairaalaa sekä kotihoidon ja asumispalveluiden toimintaa.

"Kehysriihen päätös ei pohjaudu tietoon"

– On tullut selväksi, ettei kehysriihen päätös pohjaudu tietoon. Kyse on ollut nopeasta ratkaisusta, ei todellisesta säästöstä, jota maan hallitus tavoittelee. Potilasturvallisuus tulee taata Kymenlaaksossa ja huomioida hyvinvointialueella olevat erityispiirteet. Kouvolan seutu on varsin iso ja vahva kunta, jonka läheisyydessä sijaitsee muun muassa Suomen suurin varuskunta, aluehallituksen puheenjohtaja Nina Brask toteaa.

– Aluehallitus tulee jatkamaan yhtenäisesti ja ponnekkaasti vaikutustyötä valtakunnan tasolle sekä haastaa kaikki mukaan tähän koko Kymenlaakson yhteiseen asiaan.

Kymenlaakson hyvinvointialue jatkaa edelleen keskusteluja keskeisten ministeriöiden kanssa sekä lisää näiden tietoa Kouvolan yöpäivystyksen merkityksestä. Kymenlaakson hyvinvointialue tulee myös julkaisemaan aiheesta tarvittavaa lisätietoa sekä julkisuuteen että oman alueensa muille toimijoille, kuten muille viranomaisille, kolmannelle sektorille ja elinkeinoelämän edustajille.