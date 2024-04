Rosebud Sivullisen ohjelma viikolla 17

Ti 23.4. klo 17

Kirjan ja ruusun päivä – Kysyntä vai tarjonta? Miten kirjoja myydään?

Tervetuloa Eino Leinon Seuran järjestämään tilaisuuteen, jossa käydään keskustelua siitä, millaisin tavoin kirjoja voidaan saada kaupaksi, ja siitä olisiko kysynnän ja tarjonnan tasapainossa jotakin mihin voitaisiin vaikuttaa.

Keskustelijoina Hannu Paloviita (Rosebud), Anne Kilpi (Huippu-kustantamo) ja Joose Siira (Kirjakauppa Nide). Keskustelun juontaa Kalle Niinikangas (Enostone)

Tapaamisiin Kirjan ja ruusun päivänä!

Ke 24.4. klo 17

Juhani Karila: Att fånga en liten gädda (Bookstrap Publishing)

Kom och träffa Juhani Karila i ett samtal kring den svenska utgivningen av hans hyllade och underhållande roman "Pienen hauen pyydystys". "Att fånga en liten gädda" är översatt av Emil Johansson och utgiven av Bookstrap Publishing (Stockholm/Helsingfors). Fri entré.

Tule tapaamaan Juhani Karilaa ja kuuntelemaan keskustelua hänen arvostetun ja viihdyttävän romaaninsa "Pienen hauen pyydystys" ruotsalaisesta julkaisusta. "Att fånga en liten gädda" on Emil Johanssonin kääntämä ja kustantaja Bookstrap Publishing (Tukholma/Helsinki). Vapaa pääsy.

To 25.4. klo 16.30

Boris Brander, Janne Bäckström ja Atte Huhtala: Salatieteiden Suomi – Esoteerinen ja okkultti Turku (Like)

Salatieteiden historiaa Suomessa keskiajalta tähän päivään.

Suomalaisen esoterian ja okkultismin keskus on jo keskiajalta lähtien ollut Turku, josta uudet virtaukset ovat levinneet muualle maahan. Kiehtovassa ja runsaasti kuvitetussa tietokirjassa paljastetaan kiinnostavimmat esoteeriset ilmiöt sekä suomalaisen okkultismin erikoisimmat hahmot ja kummallisimmat tapaukset.

Perehtyneen historiantutkimuksen ja aikalaishaastatteluiden kautta on löytynyt paljon kiinnostavaa uutta tietoa myös rituaalimagian syvissä vesissä uiville. Samalla selviää, miksi salatieteet ovat vetäneet ihmisiä puoleensa niin menneinä aikoina kuin nykyäänkin.

To 25.4. klo 18

Matti Mörttinen & Yannick Lahti: Politiikan pinnan vangit (Into) JULKKARIT

Kirjassaan Politiikan pinnan vangit Yannick Lahti ja Matti Mörttinen pohtivat mitä pinnallisuus on tehnyt politiikalle? Kirjailijat jatkavat Populismin anatomiasta tutulla tyylillä ja avaavat politiikan kiemuroita helposti lähestyttävästi, analyyttisesti ja ilmiöitä lohkovasti.

Viidenkymmenen viime vuoden aikana politiikka on muuttunut kuivasta asioidenhoidosta nopeaksi ja pinnalliseksi. Nyt poliitikon on pakko olla esillä ja reagoida kaikkeen välittömästi. Kuvallisuus on korostunut. Poliitikot pyrkivät hallitsemaan julkikuvaansa viihteen ja somen avulla. Mikä tähän on johtanut ja mitä se on tehnyt politiikalle? Mitkä ovat julkisuuspelin säännöt ja mikä viestintäkonsulttien rooli? Miten vaalijärjestelmämme on pinnallistanut politiikkaa?

Kirja sisältää poliitikkojen someseurantaa sekä asiantuntijoiden ja asianosaisten haastatteluja. Käsittelyyn pääsevät poliitikkojen kankitanssit ja muut seikkailut tosi-tv:ssä sekä eduskuntaan nousseet julkkikset painija Kelpo Gröndahlista lähtien – Sanna Marinia ja muita Instagramia tai TikTokia tehokkaasti käyttäviä poliitikkoja unohtamatta.

Pe 26.4. klo 15–17

Osmo Soininvaara: Voittoja ja tappioita (Teos) JULKKARIT

Tervetuloa Osmo Soininvaaran Voittoja ja tappioita -kirjan kaikille avoimeen julkistustilaisuuteen!

Voittoja ja tappioita on Osmo Soininvaaran poliittinen muistelmateos. Hänen uransa on edennyt niin sattuman kuin suunnitelmienkin ohjaamana montaa reittiä.

Yhteiskunnallisesti näkyvin niistä on vienyt 1960-luvun lopun nuorliberaaleista Helsinki-liikkeen ja Koijärven kautta yhdeksi vihreän liikkeen kantavista voimista ja Vihreää liittoa perustamaan - ja kaikkeen, mitä siitä on hänen kohdallaan seurannut.

Soininvaaran yhteiskunnalliselle ajattelulle perusvireen antanut tieteenala puolestaan on johtanut Helsingin yliopiston tilastotieteen laitokselta lopulta Aalto-yliopiston taloustieteen laitokselle. Lisäksi hän on ollut lukuisissa julkisissa luottamustoimissa muun muassa kansanedustajana, peruspalveluministerinä sekä pitkään Helsingin kaupunginvaltuustossa, kaupunginhallituksessa ja kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtajana.

Kun kyse on muistelmista, olennaista on tietenkin se, mitä elämästä on jäänyt selkeimmin mieleen. Soininvaaran tapauksessa niitä asioita lukijan onneksi riittää - niin voittoja kuin tappioitakin, kirjoittajalle ominaisella lämpimällä (itse)ironialla kerrottuna.

La 27.4. klo 14

Anil Seth: Tietoisuus ja sen tutkimus

Faraday-palkittu neurotietieilijä Anil Seth Sussexin yliopistosta keskustelee tietoisuudesta ja sen tutkimuksesta, haastattelijoina filosofi Valtteri Arstila (Turun yliopisto) ja kasvatustieteilijä Benjamin Cowley (Helsingin yliopisto).

Anil Seth signeeraa keskustelun jälkeen kirjaansa Sinuna Oleminen, Tietoisuuden uusi tiede (Terra Cognita). Keskustelu käydään englanniksi.

Su 28.4. klo 15–17

J.K. Ihalainen: Kultaiset vuoret (Suomi–Mongolia-seura)

KULTAISET VUORET on kertomus matkasta Mongolian Kultaisille vuorille, Länsi-Mongolian Altaille. Samalla kirja on kuvaus paimentolaisista, jurtista, hevosista, paimentolaisten peleistä ja juhlista, musiikista ja kansanperinteestä.

KULTAISET VUORET on myös mielen matka Tšinggis-kaanin hurjista päivistä lamaismin ja sosialialismin kautta nykypäivän Mongoliaan. Kirja sisältää mm. professori Pentti Aallon suomennoksen Mongolien Salaisen Historian ensimmäisestä osasta, sekä suomen ja mongolin kielen sanastoa matkailijalle.

Näköispainos vuonna 1993 ilmestyneestä klassikosta.



Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Rosebud Sivullinen, Kaisaniemenkatu 5, Helsinki. Esteetön sisäänkäynti katutasosta. Tapahtumat myös striimataan Sivullisen YouTube-kanavalle https://www.youtube.com/@Sivullinen_Lava