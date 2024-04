Ruokavisan voittoon kokkasi Lohtajan koulun joukkue

Hyvää Suomesta -tuotteissa raaka-aineiden kotimaisuusaste pysynyt korkealla – kasvispainotteista kasvua uutuuksissa 17.11.2023 07:50:00 EET | Tiedote

Viime vuodesta Hyvää Suomesta -merkittyjen tuotteiden määrän kasvua vauhdittivat mm. leipomo- ja kasvistuotteet sekä juomat. Tuotteiden raaka-aineiden kotimaisuusaste on pysynyt vuodesta toiseen korkeana. Kotimaisen raaka-aineen lisäksi Hyvää Suomesta -merkki on tae siitä, että tuote on valmistettu Suomessa.