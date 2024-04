Kokoomuksen Autto: Pääministeri Orpo onnistui kääntämään EU:n katseen Suomen itärajaan

Suuren valiokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto pitää komission puheenjohtaja von der Leyenin vierailua itärajalla merkittävänä osoituksena Suomen aktiivisesta EU-vaikuttamisesta.

”Olemme onnistuneet alleviivaamaan Suomen roolia ja merkitystä yhteisen rajaturvallisuuden takaajana. Olosuhteemme pitkän itärajan suhteen ovat täysin poikkeukselliset ja tämä on hyvä osoittaa selkeästi myös muille. On välttämätöntä, että EU-kumppanimme ymmärtävät, että itärajalla on käynnissä Venäjän vihamielinen hybridioperaatio”, Autto teroittaa.

”Erityisesti nyt, kun rajamme on sulkeutunut ja Suomen tilanne on vaikea, on vaikutettava kaikin keinoin siihen, että tilannekuva jaetaan myös muualla Euroopassa. On hienoa, että pääministeri on päättäväisesti vienyt sanomaa eteenpäin ja tuo korkeimman päättävän tahon tutustumaan paikan päälle”, Autto jatkaa.

Suomen EU-politiikkaa on viime vuosina kritisoitu jälkijättöisyydestä. Suuren valiokunnan puheenjohtaja kiitteleekin tapaa, jolla pääministeri Orpon hallitus on EU-vaikuttamiseen tarttunut.

”On turha kuvitella, että Euroopassa asiaamme edistäisivät muut. Kyllä meidän itse pitää olla aktiivisia”, päättää Autto.