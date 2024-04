SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen: Perussuomalaiset pettivät lapsiperheet

- Monessa kodissa on koettu tällä viikolla unettomia öitä, kun perussuomalaisten vaalipetos on kehysriihipäätösten myötä paljastunut kaikessa laajuudessaan. Puolue, jonka piti olla tavallisen kansalaisen puolella ja leikata vain suomalaisille toisarvoisista asioista, leikkaakin hymyssä suin perheiden toimeentulosta ja tärkeistä arjen palveluista. Kyseessä on harvinaisen törkeä takinkääntö. Hallitus ajaa päätöksillään hyvinvointivaltiota alas, vaikka juuri vahva hyvinvointivaltio on lasten ja perheiden paras turva.

Hallituksen jo syksyllä tekemät sosiaaliturvaleikkaukset tulevat ajamaan 17 000 lasta köyhyyteen, Mäkynen muistuttaa. Kehysriihessä tehdyt päätökset lisäävät pienituloisten perheiden ahdinkoa entisestään, vaikka vielä ennen eduskuntavaaleja Riikka Purra sanoi, että pienituloisilta leikkaaminen ei perussuomalaisille käy.

- Hallituksen päätös olla kompensoimatta arvonlisäveron historiallisen suurta nousua pienituloisille tarkoittaa sitä, että monessa perheessä ollaan syksyllä todella tiukilla. Lapsiperheissä on paljon välttämättömiä menoja aina vaatteista ja kengistä harrastusvälineisiin, ja inflaation vuoksi monessa perheessä on jo jouduttu miettimään tarkasti ostopäätöksiä. Nyt tähän tulee päälle vielä valtiovarainministeri Purran kynästä lähtöisin oleva hintojen nousu. Näinkö perussuomalaiset asettavat tavalliset suomalaiset etusijalle?

Mäkysen mukaan myös julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistuvat leikkaukset osuvat kipeästi pienituloisiin lapsiperheisiin. Vielä ennen vaaleja perussuomalaiset korostivat, että sotesta ei pidä leikata.

- Pienituloisilla lapsiperheillä ei ole varaa kalliisiin terveysvakuutuksiin ja yksityiseen terveydenhuoltoon, etenkään, jos lapsia on useampi. Sosiaali- ja terveyspalveluiden leikkaukset tulevat näkymään lapsiperheiden arjessa heikompina palveluina ja pidempinä jonotusaikoina lääkärin vastaanotolle. On iso riski, että nyt tehdyt päätökset lisäävät entisestään lasten ja nuorten pahoinvointia. Tämä lienee hallitukselta arvovalinta.

Mäkynen huomauttaa, että vaihtoehtoja pienituloisiin lapsiperheisiin kohdistuville säästötoimenpiteille olisi ollut.

- Pääomatulot, yritystuet ja listaamattomien yritysten osinkojen verotus jätettiin sopeutuksen ulkopuolelle. Uutisten mukaan esimerkiksi yritystukien leikkaamista ei edes yritetty vakavissaan missään vaiheessa kehysriihineuvotteluita. Nyt tehdyt päätökset, ja tavallisten lapsiperheiden pettäminen, ovat siis olleet Purran perussuomalaisten oma valinta. Puheenjohtaja Purra olisi missä vaiheessa tahansa voinut sanoa, että pienituloisilta leikkaaminen ei meille käy – ja tällä kertaa pitää sanansa, Mäkynen päättää.