SDP:n Jani Kokko: Kaisa Juuso jälleen pihalla – STM tuuliajolla ilman johtajuutta?

Jani Kokko (sd.) on pöyristynyt siitä, miten sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso on täysin pihalla oman ministeriön tilanteesta ja suunnitelmista. Juuson haastattelu Helsingin Sanomissa viittaa siihen, että ministerillä on selkeästi vakavia haasteita tiedonsaannissa ja päätöksenteossa. Onko sosiaali- ja terveysministeriö tuuliajolla ilman selkeää johtajuutta?

-Herää kysymys, kuka todellisuudessa johtaa ministeriötä, kun ministeri itse näyttää sysäävän vastuun hallituksen omalle puuharyhmälle, Kokko ärähtää.

Hyvinvointialueet ovat sitoutuneet uudistamaan toimintatapojaan ja palveluverkkoaan, mutta tähän tarvitaan myös vahvaa tukea valtiolta. Kokon mukaan nyt on näyttöä siitä, että ministeri Juuso sysää vastuutaan muille ja jättää hyvinvointialueet oman onnensa nojaan.

- On tärkeää muistaa, että sosiaali- ja terveysministeriöllä on keskeinen ohjausvastuu suhteessa hyvinvointialueisiin, ja sen tulisi olla aktiivisesti mukana kehittämässä ja tukemassa alueiden toimintaa, Kokko linjaa.

- Kansalaisten hyvinvoinnin turvaaminen on ensisijainen tehtävä, ja ministeri Juuson tulisi ottaa nyt täysi vastuu tästä tehtävästä. Toivon todella, että ministeri ottaa tilanteen vakavasti ja ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että palvelut säilyvät ja kehittyvät, Kokko päättää.