Helsingin Vihreät: Toisen asteen maksuttomuudesta on pidettävä kiinni – “Helsingin on oltava kaupunki, joka pitää huolta nuoristaan”

“Helsingin tulee olla kaupunki, joka pitää huolta nuoristaan. Täällä kasvavien ja myös tänne muuttavien nuorten pitää voida opiskella rauhassa ilman, että heidän opintopolkunsa tahallaan katkaistaan. Tutkimuksista tiedämme, että maksuttomuuden rajaaminen osuu pahiten niihin nuoriin, joiden sosioekonominen asema on ennestään heikompi”, toteaa Helsingin Vihreiden puheenjohtaja Salla Merikukka.

Hallituksen esitys vaikuttaisi ainakin noin 3 500–4 000 nuoreen lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa.

“Koska Helsingissä eläminen on kalliimpaa kuin muualla, on toisen asteen maksuttomuus erityisen tärkeää monelle helsinkiläiselle nuorelle. Ratkaisevaa on, että kaikenikäiset helsinkiläiset voivat hyvin, mutta kaupungin elinvoimaisuuden kannalta olennaista on myös se, että meillä riittää osaajia eri aloille – nyt ja tulevaisuudessa. On siis yhteinen etumme, että nuoret voivat kouluttautua rauhassa”, kommentoi Helsingin vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Amanda Pasanen.

“Aiomme jättää ensi viikon kaupunginvaltuustossa aloitteen maksuttoman toisen asteen jatkumisesta Helsingissä. Kutsumme valtuutettuja kaikista puolueista mukaan allekirjoittamaan aloitteen. Näytetään yhdessä, että Helsinki haluaa olla nuorten puolella”, Pasanen jatkaa.

Kuntien rooli tasa-arvoisen koulutuksen puolustamisessa kasvoi jo Sipilän hallituksen aikana, kun eduskunnassa tehtiin kohtuuttomia päätöksiä lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta leikkaamalla juuri koulutuksesta. Merikukka huomauttaa, että hallituksen linjalle kannattaa etsiä vaihtoehtoja paikallisesti.

“Meillä on mahdollisuus tehdä Helsingissä sellaisia poliittisia valintoja, jotka ovat vastavoima Orpon hallituksen elämää kurjistavalle politiikalle. Näin me vihreissä haluamme toimia, sillä vaihtoehtoja on aina”, kommentoi Merikukka.