Hilkka Kemppi: Ovatko ministerit Juuso ja Orpo tietoisia, ja jos ovat niin mistä?

Petri Rinne Sastamalasta ehdolle eurovaaleihin 12.4.2024 13:35:18 EEST | Tiedote

Keskusta on asettanut eurovaaliehdokkaaksi Petri Rinteen Pirkanmaalta. Rinne on 49-vuotias metsänhoitaja (MMM) Sastamalan Kärppälästä. Tällä hetkellä hän toimii EU-osarahoitteisen kehittämisyhdistys Leader Joutsenten reitin toiminnanjohtajana. Rinteellä on runsas kokemus EU:n hanketoiminnasta kansainväliseltä ja valtakunnalliselta tasolta. Hän on toiminut mm. hallituksen puheenjohtajana EU:n n Leader-kehittämisyhdistysten kattojärjestön ELARDissa, joka edustaa noin 3000 EU:n maaseutualueen alhaalta ylöspäin -kehittämistä EU:n eri toimielimissä. Vuosina 2016-2021 hän toimi Suomen Kylät ry:n hallituksen puheenjohtajana. Tällä hetkellä hän on Satafood ry:n hallituksen puheenjohtajana. Rinne toimii myös Euroopan maaseutuverkoston ja Euroopan meri- ja kalatalousverkoston asiantuntijana erilaisissa toimeksiannoissa. Rinne on julkaissut oppaita EU:n Leader-toimintatavan levittämisestä uusille alueille ja politiikkalohkoille sekä esitelmöinyt aiheesta viidellä eri mantereella, mm. Euroopan ja