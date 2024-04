SDP:n Perholehto: Ministeri Juuso, kantakaa vastuunne!

– Vielä torstaina kyselytunnilla sosiaali- ja terveysministeri Juuso antoi ymmärtää suojelleensa hallinnonalaansa leikkauksilta. Nyt totuus näyttää kuitenkin paljastuneen toiseksi, sillä ministeri kertoi HS:lle sosiaalihuoltoon kohdistuneiden leikkausten tulleen yllätyksenä, hämmästelee Perholehto.

– Ihminen voi yllättyä monestakin asiasta, mutta että ministeri toimenkuvastaan ja ministeriönsä leikkauksista. Kysymys on kuitenkin ministeristä, jonka pitäisi vastata yhdestä suurimmista valtion budjetin rahaa käyttävistä hallinonaloista. Miksi ministeri antoi eduskunnan ymmärtää suojellensa STM:n alaa kehysriihessä, jos ministeri ei todellisuudessa ollut edes mukana leikkauslistojen laadinnassa, Perholehto tivaa.

Helsingin Sanomille (20.4.2024) ministeri Juuso kommentoi, että ”Varmaan minua mietityttää ihan sama mikä kaikkia muitakin mietityttää, että mikä se on se palvelu, mistä me säästetään se sata miljoonaa”.

– Aikanaan ministeri Pirkko Mattila istui saunassa samaan aikaan, kun hänen olisi pitänyt esitellä aktiivimallia eduskunnalle istuntosalissa. Se oli riman alitus, mutta nyt on vajottu jo pinnan alle. Ministerien tehtävä on johtaa, ei yllättyä ja vain pohdiskella. Nyt viimeistään on selvää, ettei ministeri ole tehtäviensä tasalla, päättää Perholehto.