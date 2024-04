SDP:n kuntapäättäjät torjuvat maksuttoman toisen asteen romuttamisen - jättävät valtuustoaloitteen yli 70 kunnassa

- Vuoden 2022 Lukiolaisbarometristä selvisi, että maksuttomien oppimateriaalien tarjoaminen on lisännyt lukiokoulutukseen hakeutumista erityisesti niiden opiskelijoiden kohdalla, joiden vanhemmista kumpikaan ei ole korkeakoulutettu, vähintään toinen vanhemmista on työtön tai joiden äidinkieli ei ole suomi tai ruotsi. Hallituksen esitys kohdistuu siis nimenomaan heikommassa asemassa oleviin nuoriin ja perheisiin lisäten eriarvoisuutta jokaisessa Suomen kunnassa. Me emme voi hyväksyä tällaista politiikkaa, toteaa Turun kasvatuksesta ja opetuksesta vastaava apulaispormestari Piia Elo.

Sosialidemokraattiset valtuustoryhmät eri puolilla Suomea valmistelevat asiaa koskevia valtuustoaloitteita käsiteltäviksi kunnissaan.

- Esitämme, että jokainen kunta vaikuttaa kaikin keinoin maan hallitukseen, jotta tämä nuorten ja perheiden arjelle katastrofaalinen 12 miljoonan valtakunnallinen minisäästö peruttaisiin asian jatkovalmistelussa. Valtiovarainministeri Purra, tulkaa järkiinne edes tässä nuorten asiassa, valtuustoryhmän puheenjohtaja Niina Ylinen Ähtäristä vetoaa.

Ähtärissä valtuustoaloite asiaa koskien jätetään valtuuston seuraavassa kokouksessa 6.5.2024.

SDP:n kuntapäättäjät haluavat kuntiensa valmistautuvan siihen, ettei Orpon hallitus peräänny koulutusleikkauksistaan.

- Vuonna 2021 toteutettu oppivelvollisuusiän laajennus ja toisen asteen opintojen maksuttomuus olivat suuria suomalaisia sivistystekoja. On täysin järjetön ja vastuuton teko romuttaa nämä edistysaskeleet. Emme tule hyväksymään Orpon ja Purran päätöstä näiden kulujen sälyttämistä nuorten ja perheiden harteille, Kajaanin sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja Heikki Hekkala kertoo.

Kajaanin sd-valtuustoryhmä tulee esittämään seuraavassa valtuuston kokouksessa, että kunta selvittää mahdollisuudet turvata aidosti maksuton toisen asteen koulutus jokaiselle oppivelvollisuusikäiselle kuntalaiselle.

- Kehysriihen saksimisvimmassa oikeistohallitus on unohtanut kuntien arjen. Oppikirjojen ja tietokoneiden kerääminen pois opiskelijoilta kesken abivuotta ja tutkinnon loppurutistusta vaarantaa opiskelijoiden valmistumisen. Lisäksi kymmenientuhansien pienten laskujen laskuttaminen aiheuttaa hallintotyötä ja kuluja kunnille. Valtakunnallisesti saatava säästö on naurettavat 12 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa kuntakohtaisesti häviävän pieniä säästöjä, valtuustoryhmän puheenjohtaja Nina Korventaival Keravalta sanoo.

Hän pitää kehysriihen päätöstä haitallisena paitsi suomalaiselle sivistysvaltiolle, myös täysin arkijärjen vastaisena. SDP tulee Keravalla esittämään valtuustoaloitteen asiaa koskien valtuuston 13.5. kokouksessa.

Tähän mennessä jo 71 kunnan sosialidemokraattiset valtuustoryhmät ovat päättäneet jättää valtuustoaloitteen asiaa koskien. Aloitteissa esitetään kuntien vastustavan toisen asteen koulutuksen oppimateriaalien osittaista maksullisuutta. Samalla esitetään, että kunnat selvittävät omat toimintamahdollisuutensa koulutusleikkauksen perumiseksi ja nuorten arjen helpottamiseksi.

Valtuustoaloite on päätetty toistaiseksi jättää seuraavissa kunnissa:

Helsinki Espoo Tampere Vantaa Oulu Turku Jyväskylä Kuopio Lahti Pori Kouvola Joensuu Lappeenranta Vaasa Hämeenlinna Rovaniemi Porvoo Kokkola Hyvinkää Järvenpää Nurmijärvi Tuusula Kirkkonummi Kerava Kajaani Ylöjärvi Vihti Raisio Raahe Lempäälä Sastamala Hollola Sipoo Pirkkala Valkeakoski Naantali Kempele Jämsä Heinola Orimattila Loimaa Loviisa Kankaanpää Liperi Eura Muurame Lieksa Asikkala Sodankylä Laihia Pudasjärvi Ikaalinen Iitti Säkylä Rusko Virrat Parkano Siuntio Inkoo Ähtäri Kannus Kaustinen Vesilahti Pello Rautjärvi Ilomantsi Tervola Padasjoki Konnevesi Koski Tl Kustavi





