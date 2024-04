Marttaliiton vuosikokous järjestettiin Tampereella – Kokouksessa tehtiin henkilövalintoja ja vaadittiin monimuotoisen lähiluonnon turvaamista

Marttaliiton hallituksen puheenjohtaja Sirpa Pietikäinen avasi kokouksen puheenvuorollaan, jossa hän kiinnitti huomiota Marttojen arvopohjaan ja järjestön rooliin tulevaisuuden haasteiden ratkaisijana.

– Martat ovat osa kansakunnan selkärankaa. Olemme avoin järjestö, ja meillä on ovet auki kaikille taustasta tai katsomuksesta riippumatta.

– Varautuminen ei ole vain kotivarasta huolehtimista, vaan myös sitä, että pidetään naapurista ja omasta henkisestä kestävyydestä huolta. Siinä on meidän marttojen vahvuus.

– On tehtävä koko ajan työtä sen eteen, että elämme kestävästi. Se ei voi odottaa tulevaisuuteen. Esimerkiksi ruoan osuus ympäristövaikutuksista on kolmannes. Pienet teot paremman huomisen puolesta ovat ratkaisevia, sanoi Pietikäinen.

Sirpa Pietikäinen jatkokaudelle

Marttaliiton hallituksen puheenjohtasta järjestettiin äänestys. Kandidaatteina olivat europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen ja talouspäällikkö Anne Holmlund. Vuosikokous valitsi Sirpa Pietikäisen jatkamaan Marttaliiton hallituksen puheenjohtajana. Puheenjohtajuuskausi kestää vuoteen 2026 saakka. Pietikäinen on toiminut Marttaliiton hallituksen jäsenenä vuodesta 2016 ja puheenjohtajana vuodesta 2018 alkaen.

Sirpa Pietikäinen kiitti vastaehdokas Anne Holmlundia ehdokkuudesta ja vuosikokousta luottamuksesta jatkokaudelle valitsemisessa.

Uusia jäseniä hallitukseen

Uutena jäsenenä Marttaliiton hallitukseen valittiin Marianne Anttila Lapista. Marianne Anttila on ollut mukana marttana vuodesta 2012 ja toimii Savukosken Marttojen puheenjohtaja. Erovuoroisista jäsenistä jatkokaudelle valittiin Marika Hurskainen Pohjois-Karjalasta, Ulla Parviainen Kaakkois-Suomesta ja Taina Raiski Uudeltamaalta. Hallituksessa jatkavat vuoden 2023 vuosikokouksessa valitut Sonja Haapakoski Savosta, Katja Rippstein Lounais-Suomesta ja Emilia Särkiniemi Pirkanmaalta.



Hallituksesta jää pois Aila Naalisvaara. Puheenjohtaja Pietikäinen kiitti Naalisvaaraa hienosta työstä hallituksen jäsenenä.

Marttajärjestön muutosprosessi

Konsultti Juha Heikkala kävi vuosikokouksessa läpi marttajärjestössä käynnissä olevaa Menestyksen avaimet -muutosprosessia.

– Muutosta tehdään marttoja varten, kestävän sujuvan arjen näkökulmasta. Muutosprosessi on tällä hetkellä noin puolivälissä, ja valintavaihtoehdot tulevaisuuteen on muodostettu. Tänä vuonna tullaan tekemään konkreettisia valintoja siihen, että miten järjestöä pitää kehittää tulevaisuudessa.

Heikkala muistutti, että marttojen työlle on tarvetta ja kysyntää, ja se tulee jopa voimistumaan tulevaisuudessa. Yhteiskunnan muutokset heijastuvat nimenomaan marttojen toiminta-alueelle, arjen hallintaan.

Marttojen muutosprosessi ennakoi tulevaa: haasteita on ollut muun muassa uusien jäsenten houkuttelemisessa mukaan toimintaan. Jatkossa tarvetta on erityisesti rahoituksien hakemisen asiantuntijuudelle, liiketoimintaosaamiselle ja tuelle yhdistystoimintaan. Rakennemuutokselle on tilausta ja piirien yhteistyön tiivistäminen on välttämätöntä. Myös kaksiportaista järjestörakennetta on pohdittu projektin aikana.

Kunniamerkkejä marttajärjestön luottamus- ja toimihenkilöille

Vuosikokouksessa luovutettiin tasavallan presidentti Sauli Niinistön myöntämät kunniamerkit ansioituneille luottamus- ja toimihenkilöille vuodelta 2023. Kunniamerkit ja palkitut henkilöt:

Suomen Leijonan ansioristi

Sari Granni, päätoimittaja, Harjavalta (Harjavallan Martat, Lounais-Suomen Martat -piiri)

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein

Ulla Keski-Sämpi, palvelupäällikkö, Kannus (Keski- ja Etelä-Pohjanmaan Martat ry)

Terhi Lindqvist, kehittämispäällikkö, Marttaliitto

Päivi Känsälä, asiantuntija, Marttaliitto

Marjahelena Salonen, strategia- ja hallintojohtaja, Marttaliitto

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali

Katja Kuittinen, graafinen suunnittelija, Marttaliitto

Uudet kunniajäsenet

Vuosikokous valitsi seuraavat henkilöt Marttaliiton kunniajäseniksi:

Airi Väänänen

Maija Lepistö

Eila Piippo

Tellervo Leppiniemi

Sari Seppälä

Riitta Leinonen

Marja Simola

Maija Riihijärvi-Samuel

Asta Kuosmanen

Arja Hopsu-Neuvonen

Toimihenkilöiden edustaja Maija Riihijärvi-Samuel kiitti puheenvuorosssaan Marttaliiton hallitusta kunniasta.

– Meillä on ollut onni tehdä pitkä työrupeama samalla työnantajalla. Kunniajäseneksi pääseminen on tavattoman hienoa. Vaikka elämme digiaikaa, mikään ei voita yhteisöllisyyttä, muistutti Riihijärvi-Samuel.

Eila Piippo piti luottamushenkilöiden kiitospuheenvuoron.

– Tämä on iso asia, että luottamushenkilöitä muistetaan tällä tavalla. Kiitos, että saamme olla mukana. Jokainen on tehnyt oman osansa marttojen työhön. Meidän marttatyö ei suinkaan tähän lopu, lupasi Eila Piippo.

Muutos jäsenmaksuun

Marttojen jäsenmaksu on pysynyt samansuuruisena (40 €) vuodesta 2015 lähtien. Tänä aikana elinkustannusindeksi on noussut noin 22 %. Vuosikokouksessa hyväksyttiin varsinaisen jäsenen jäsenmaksun nostaminen 49 euroon.

Vuoden 2025 teema on Muutos lautasella

Kokous hyväksyi järjestön toimintasuunnitelman vuodelle 2025. Marttojen vuoden 2025 teema on Muutos lautasella. Marttojen neuvontamme perustana olevat ravitsemussuositukset uudistuvat ja Martoilla on merkittävä rooli niiden jalkauttamisessa ihmisten arkeen. Toimintasuunnitelmassa korostuvat entistä kasvipainotteisemman ruokavalion sekä kestävästi pyydetyn ja kasvatetun kotimaisen kalan suosiminen. Sen lisäksi toinen näkökulma aiheeseen on yhdessä syömisen voima. Teemat näkyvät vuoden aikana läpileikkaavasti kaikessa Marttojen toiminnassa ja viestinnässä.

Martat vaativat monimuotoisen lähiluonnon ja luonnon virkistyskäyttömahdollisuuksien turvaamista

Marttaliiton vuosikokous muistuttaa vuoden 2025 kuntavaalitavoitteita valitsevia ja laativia puolueita monimuotoisen lähiluonnon ekologisesta ja sosiaalisesta merkityksestä. Lähimetsiin, viheralueisiin ja ekologisiin käytäviin eli lajien luontaisesti käyttämiin kulkureitteihin pitää kiinnittää huomiota alueellisessa päätöksenteossa.