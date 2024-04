Hitachi Energy investoi noin 180 miljoonaa dollaria uuteen tuotanto- ja teknologiakampukseen Mustasaaren Vikbyhyn tukemaan energiasiirtymää

Hitachi Energy investoi noin 180 miljoonaa dollaria (noin 170 miljoonaa euroa) uuteen tuotanto- ja teknologiakampukseen Vikbyn teollisuusalueelle Mustasaareen. Uudelle 30 000 neliömetrin kampukselle rakennetaan huipputeknologiaa edustavat tuotanto- ja testauslinjat muuntajatuotantoon sekä modernit toimistotilat. Investointi korostaa yhtiön sitoutumista innovointiin, laatuun, turvallisuuteen sekä kestävään kehitykseen.

Investointi on osa Hitachi Energyn laajempaa globaalia kapasiteetin laajentamissuunnitelmaa, jolla vastataan vihreän energiasiirtymän myötä kasvavaan kysyntään niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti.

”Investointi on merkittävä virstanpylväs ja suora vastaus vauhdilla kasvavan markkinan ja asiakkaidemme tarpeisiin. Investoinnin myötä kasvava kapasiteetti tulee tarvitsemaan myös uusia tekijöitä, ja arvioidemme mukaan tulemme rekrytoimaan noin 200 uutta työntekijää tulevien vuosien aikana. Tämä on ilouutinen Vaasan-seudulle, Suomelle ja koko Euroopan energiasiirtymälle. Meidän teknologiaamme ja osaamistamme tarvittiin kun Suomi sähköistyi ja sitä tarvitaan nyt, kun rakennamme vihreämpää energiajärjestelmää ja taitamme matkaa kohti hiilineutraalia energiatulevaisuutta”, toimitusjohtaja Matti Vaattovaara Hitachi Energy Finlandista sanoo.

Investointi kaksinkertaistaa muuntajien nykyisen tuotantokapasiteetin Suomessa sekä laajentaa nykyistä tuotevalikoimaa suurempiin muuntajiin. Lisäksi investointi vahvistaa yhtiön kykyä valmistaa ja huoltaa merkittävä osa Suomen kriittisen infrastruktuurin, kuten sähkön tuotannon, siirron ja datakeskusten muuntajista. Muuntajilla on keskeinen rooli vihreän energiasiirtymän edistämisessä. Kuten Yhdysvaltain energiaministeriö (The US Department of Energy, DoE) on korostanut, muuntajat ovat keskeisiä komponentteja sähköverkon modernisoinnissa, ja niitä tarvitaan yhä enemmän muun muassa tukemaan teollisuuden ja liikenteen sähköistämistä. Muuntajat ovat keskeisessä asemassa vauhditettaessa energiajärjestelmän sähköistämistä ja edistettäessä sähköverkon tehokkuutta ja luotettavuutta.

Suomea pidetään keskeisenä maana puhtaan teknologian kehittämisessä - niin uusiutuvan energiantuotannon kasvun kuin teollisuuden sähköistymisen tukemiseen. Hitachi Energy kehittää ja valmistaa Suomessa monia vihreän energiasiirtymän, ja myös Suomen sähkön huoltovarmuuden kannalta keskeisiä avainteknologioita. Yhtiön teknologiat mahdollistavat joustavan, luotettavan ja säävarman siirto- ja jakeluverkon, turvaavat sähköistä raideliikennettä Suomessa, varmistavat teollisuuden sähkönsaannin sekä tuuli-, aurinko- ja vesivoiman luotettavasti kulutukseen. Pelkästään Suomessa reilusti yli puolet tuotetusta tuulisähköstä virtaa koteihin, yrityksiin ja teollisuuteen Hitachi Energyn toimittamien muuntajien ja sähköasemien läpi. Suomessa kehitetty kriittisen infrastruktuurin ohjaus- ja valvontajärjestelmä MicroSCADA on käytössä yli 170 maassa ja valvoo sähkönsaantia yli kymmenelle prosentille maailman väestöstä.

Hitachi Energy työllistää Suomessa yli 600 henkilöä, joista noin 500 Vaasassa. Yhtiö toimii Vaasassa tällä hetkellä useassa eri kiinteistössä Strömberg Parkissa ja Vöyrinkaupungilla. Uuden kampuksen maanrakennustyöt käynnistyvät syksyllä 2024 ja se arvioidaan otettavan käyttöön vuonna 2027.

