12 miljoonaa euroa HappySignalsille – mullistaa IT-päätöksenteon kokemusdatan ja tekoälyn avulla

Suurille globaaleille yrityksille työntekijöiden IT-kokemusten ymmärtäminen, dataan perustuvien päätösten tekeminen sekä IT- ja muiden sisäisten tukipalveluiden parantaminen on tärkeämpää kuin koskaan.



Vuonna 2014 perustettu HappySignals auttaa organisaatioita muuttamaan IT:n käyttäjäkeskeisemmiksi hyödyntämällä kokemusdataa ja tekoälyä. Näin IT-johto voi tehdä oikeita päätöksiä palveluiden kehittämisestä, joilla on merkitystä sisäiseen asiakastyytyväisyyteen, tuottavuuteen ja liiketoiminnan tavoitteisiin. Yritykset, kuten Metso, PepsiCo, Fujitsu ja Reckitt, muuttavat IT-toimintonsa arvon luojaksi keskittymällä toimittamaan palveluita, jotka parantavat liiketoimintaa ja työntekijöiden kokemuksia.



HappySignalsin toimitusjohtaja ja perustajajäsen Sami Kallio korostaa sijoituksen merkitystä:



”IT-organisaation ensisijainen rooli on tehokkuuden ja sisäisten asiakkaiden tyytyväisyyden lisääminen koko organisaatiossa tehokkaan IT-tuen ja työkalujen avulla. Historiallisesti IT on keskittynyt mittaamaan IT:n toimintaa, eivätkä sen luomaa tai mahdollisesti luomaa arvoa”.



”IT-kielessä puhutaan SLA-sopimuksista (service level agreements) luopumisesta ja XLA:han (experience level agreements) keskittymisestä. IT:n tulisi jatkaa perinteisten mittareiden mittaamista, mutta IT:n kolmea pilaria – ihmiset, prosessit ja tekniikka – tulee aina tarkastella tässä järjestyksessä. Me autamme IT-organisaatioita keräämään ja analysoimaan työntekijöiden kokemusdataa, jotta he voivat tehdä parempia päätöksiä”, hän jatkaa.



Pääsijoittaja, Mandatum Asset Managementin Growth Equity -tiimi, on pohjoismainen kasvuosakesijoittaja, joka keskittyy pohjoismaisten kasvuyritysten skaalautumisvaiheeseen.



”Olemme innoissamme, että saimme johtaa HappySignalsin rahoituskierrosta, joka mahdollistaa yhtiön kansainvälisen kasvun kiihdyttämisen entisestään. Uskomme, että HappySignalsilla on IT:n käyttäjiin ja heidän kokemukseensa keskittyvällä lähestymistavallaan ratkaisu ongelmaan, jota ei aiemmin ole markkinoilla ratkaistu. Heidän blue-chip-asiakkaansa ovat osoitus yhtiön lähestymistavan ja ratkaisun laadusta. Sijoitus HappySignalsiin on erinomainen lisä toisen vuosikerran kasvupääomarahastoomme. Olemme innoissamme, että pääsemme tekemään yhteistyötä perustajien, johdon ja muiden omistajien kanssa yhtiön jo ennestään merkittävän kansainvälisen toiminnan vauhdittamiseksi”, sanoo Mandatum Asset Managementin Investment Manager Rami Salonen.