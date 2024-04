Aluehallintovirastoilta 14 miljoonaa euroa nuorten työpajatoimintaan

Aluehallintovirastot myönsivät tänä keväänä 14 miljoonaa euroa valtionavustusta nuorten työpajatoimintaan. Avustuksen saamisen edellytyksenä oli opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtionapukelpoisuus. Toimijoilta edellytettiin myös laadukkaan, vaikuttavan nuorten työpajatoiminnan järjestämistä. Nuorten työpajatoiminta on nuorisotyötä, joka toteuttaa nuorisolain tavoitteita ja lähtökohtia.

Työpajoista luottoa omiin kykyihin

Nuorten työpajatoiminnan tehtävänä on valmennuksen avulla parantaa nuoren valmiuksia päästä koulutukseen, suorittaa koulutus loppuun ja päästä avoimille työmarkkinoille tai muuhun tarvitsemaansa palveluun. Työpajatoiminnan tarkoituksena on parantaa nuoren elämänhallintataitoja sekä edistää hänen kasvuaan, itsenäistymistään ja osallisuutta yhteiskuntaan. Nuori valmentautuu tekemällä työtä tai työtoimintaa omien edellytystensä mukaan. Työpajojen osallistujat edustavat eri koulutustaustoja. Suurin osa heistä on suorittanut vain peruskoulun, osa myös toisen asteen ammatillisen tutkinnon. Lisäksi mukana on lukion, korkeakoulun tai muun koulutuksen käyneitä nuoria.

”Näemme tärkeänä, että nuorten työpajatoiminnan laadusta ja vaikuttavuudesta huolehditaan yhdessä niin viranomaisten kuin paikallisten toimijoiden voimin”, painottaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston nuorisotoimen ylitarkastaja Annika Palola.

Maakunnissa toimii lisäksi nuorten työpajatoiminnan alueellisia verkostoja, ja niiden rinnalla ruotsinkielinen valtakunnallinen verkosto, joita ylläpitävät työpajatoiminnan koordinaattorit. Verkostoissa vahvistetaan valmentajien osaamista, alueellista yhteistyötä ja vertaiskehittämistä. Valtionavustusta myönnettiin kuluvana keväänä myös 13 nuorten työpajatoiminnan koordinaattorille.

Muutoksia nuorten työpajatoiminnan rahoitukseen

Sote-uudistuksen myötä 1.1.2023 alkaen nuorten työpajatoiminnan valtionavustuksella ei ole voitu rahoittaa hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle kuuluvaa toimintaa, kuten kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalista kuntoutusta.

Nuorisolain mukainen nuorten työpajatoiminta tulee ajankohtaisen lainsäädännön mukaan pitää erillään avustuksen saajan muusta työpaja- ja palvelutoiminnasta, kuten hyvinvointialueiden järjestämisvastuulla olevasta kuntouttavasta työtoiminnasta ja sosiaalisesta kuntoutuksesta. Eri palveluja voi järjestää edelleen esim. samoissa tiloissa, mutta kulut ja tuotot tulee jakaa perustellusti oikeaan palveluun niin toiminnan kuin talouden osalta.

Kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa (189/2001) säädetään, että kuntouttavan työtoiminnan järjestää hyvinvointialue. Hyvinvointialue vastaa kuntouttavan työtoiminnan, kuten muidenkin vastuullaan olevien sosiaalipalveluiden, rahoituksesta.

Myönnetyt avustukset alueittain:

Lue lisää:

nuorten työpajatoiminnan tilastoja: Nuorisotilastot.fi.

aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimen avustukset: Aviavustukset.fi.

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Anu Mäkinen, p. 0295 016 316

Kati Myyryläinen p. 0295 016 446

Kaija Blom p. 0295 016 265

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Laura Oksanen, p. 0295 016 150

Lapin aluehallintovirasto

Susanna Lammassaari, p. 0295 017 383

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Niclas Risku, p. 0295 018 051

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Annika Palola, p. 0295 018 817 (myös ruotsinkieliset yhteydenotot)

Päivi Pienmäki-Jylhä, p. 0295 018 819

Jukka Moilanen, p. 0295 018 127

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Kirsi-Marja Stewart, p. 0295 017 652

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi