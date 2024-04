Kouvolasta valtakunnanlaajuiseksi henkilöstöalan toimijaksi

Yli 20 vuoden ajan kasvua ja sitoutumista

Lisäpalvelun tarina alkoi vuoden 2001–2002 vaihteessa Hotelli Ravintola Sommelon narikassa Kouvolassa. Ensimmäinen asiakas ravintolapuolen ulkoa tuli vuonna 2004, kertoo Toni Rinne hallituksen puheenjohtaja ja yksi Lisäpalvelun perustajista.

Vuosien saatossa Lisäpalvelu on laajentunut kattamaan koko Suomen alueen, ja se työllistää vuosittain yli 3 000 työntekijää eri aloille. Lisäpalvelu on täysin kotimainen ja yksityisomisteinen yritys. Yrityksen kokonaisliikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa ja paikalliset toimistot löytyvät kahdeltatoista paikkakunnalta. Yritys tarjoaa työpaikkoja teollisuudesta ja rakentamisesta kauppoihin, ravintoloihin ja logistiikkaan.

Pitkäaikaiset kumppanuudet menestyksen kulmakivi

Yrityksen nykyinen toimitusjohtaja, Tomi Tikkanen, oli aluksi yrityksen asiakas ja siirtyi sen palvelukseen vuonna 2018. “Luodaan pitkäaikaisia kumppanuuksia ja pyritään löytämään asiakkaalle heidän tarpeisiin parhaiten sopiva ratkaisu. Olemme muutamassa vuodessa kasvaneet henkilöstöalan yritysten top 10:een.” - kertoo toimitusjohtaja Tomi Tikkanen.

Lisäpalvelun lyhyen ajan tavoitteena on yritystoiminnan laajentaminen Länsi-Suomen talousalueelle Pori - Rauma - Vaasa - Kokkola akselilla. Pidemmälle ajalle tavoitteet on asetettu koko Suomea ajatellen tunnettuuden sekä toiminnan kasvattamiseksi.

Lisäpalvelun menestyksen taustalla on vahva yhteisöllisyys ja sitoutuneet asiakassuhteet. Yritys auttaa yrityksiä toiminnan alkuvaiheessa sekä eri sesonkien aikana, jolloin yrityksissä lisätyövoimaa tarvitaan. Monet työntekijät noudattavat eräänlaista elämäntapaa. “Kaikki eivät halua sitoutua vakituisiin työsuhteisiin, vaan työskennellä vaikka vain osan vuodesta” - sanoo Tikkanen.

Yrityksen pitkäaikaisia asiakkaita ovat muun muassa KSPT Insulation Oy, Kemas Oy sekä Telinekataja Oy

Henkilöstöpalvelualan tulevaisuuden näkymät näyttävät positiivisilta

Alan yritysten työnantaja- ja toimialaliitto Hela arvioi alan olevan kasvussa talousnotkahduksista huolimatta. Työvoimapulaa on monella toimialalla ja pula työntekijöistä on ympärivuotista.