Keskimaan päivittäistavarakaupan markkinaa vahvempi kehitys jatkuu – haastava taloustilanne heijastuu matkailu- ja ravitsemiskauppaan

Keskimaan market- ja tavaratalokaupan liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 5,6 % 130,2 miljoonaan euroon. Päivittäistavarakauppaa tehtiin 120,3 miljoonalla eurolla. Kasvua edelliseen vuoteen oli 6,2 %. Käyttötavarakaupan liikevaihto oli 9,4 miljoonaa euroa, laskua edellisvuoteen oli 1,6 prosenttia.

− Alkuvuoden ajan kauppa on käynyt hyvin. Keskimaan päivittäistavarakaupan markkinaa vahvempi myynninkehitys on jatkunut. Ensimmäisellä neljänneksellä olemme onnistuneet kasvattamaan liikevaihtoa edellisestä vuodesta. Ruokaostosten osalta asiakkaat selvästi luottavat meidän peruslupaukseemme edullisesta ostoskorista, mikä on näin taloudellisesti haastavina aikoina tullut yhä tärkeämmäksi kilpailutekijäksi. Haastava taloustilanne näkyy käyttötavarakaupan kehityksessä matkailu- ja ravitsemiskaupan tapaan, toteaa Osuuskauppa Keskimaa toimitusjohtaja Antti Määttä.

Keskimaan matkailu- ja ravitsemiskaupan liikevaihto oli 9,0 miljoonaa euroa, jossa oli laskua 1,9 %. Ravintolakauppa (5,8 milj.€) laski 1,8 % ja majoituskauppa (3,1 milj.€) laski 2,0 %. Ravintola- ja matkailukauppa kehitys jäi hieman edellisestä vuodesta, mikä oli odotettavaa haastavan taloustilanteen myötä.

Liikennekaupan liikevaihto laski alkuvuonna 3,2 % 33,8 miljoonaan euroon. ABC-liikennemyymälöiden ravintola- ja marketkaupassa myyntiä tehtiin 7,0 miljoonalla eurolla (+ 6,9 %). Liikenteen energiat ja palveluiden liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 26,7 miljoonaa euroa (- 5,5 %). Edellisvuoden tasosta euromääräinen myynti jäi polttonesteiden hintatason laskun vuoksi.

Tammi-maaliskuun operatiivinen tulos oli 5,8 miljoonaa euroa, mikä on noin 2,2 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. Tuloskehitykseen vaikuttivat sijoitustoiminnan tammi-maaliskuulle ajoittuneet kertaluonteiset tuotot ja päivittäistavarakaupan markkinakehitystä parempi myynnin kehitys. Myös pääsiäiskaupan ajoittuminen maaliskuulle paransi alkuvuoden tulosta.

− Koko vuoden osalta ennakoimme Keskimaan liikevaihdon kasvavan ja tuloksen toteutuvan viime vuoden tasolla. Vaikka ravintoloissa on ollut haastavan taloustilanteen vuoksi hiljaisempaa, voidaan kohta alkavaan kesäkauteen katsoa luottavaisin mielin. Keski-Suomeen on tulossa useita isoja kesätapahtumia, jotka vauhdittavat varmasti myyntiä niin ravintoloissa kuin majoituksen puolellakin, Määttä toteaa.

Myymäläverkoston rakentaminen vauhdissa – neljä uutta S-marketia ja yksi Sale

Osuuskauppa Keskimaan myymäläverkoston kehittäminen on jatkunut määrätietoisesti. Helmikuussa päästiin avaamaan uusi S-market Uuraisille ja parhaillaan on rakenteilla kaksi uutta S-marketia: toinen Korpilahdelle ja uusi S-market Mäki-Matti Jyväskylään Voionmaankadulle. Myös Multialle on parhaillaan rakenteilla uusi kesällä avattava Sale-myymälä. Näiden lisäksi maaliskuussa tehtiin päätös uuden S-marketin rakennuttamisesta Muuramen keskustaan nykyisen S-marketin viereiselle tontille. Muuramen S-market valmistuu kesällä 2025.

Matkailualan yksi suurimmista alkuvuoden uutisista Keski-Suomessa oli Keskimaan päätös rakennuttaa Himokselle 120 lomahuoneiston ja ravintolan kokonaisuus. Tämän lisäksi Original Sokos Hotel Alexandrassa on syksyllä 2023 alkaneen remontin myötä uudistettu lähes puolet hotellin huoneista. Remontti valmistuu kokonaisuudessaan kevään aikana.

Ravintolapuolella alkuvuoden suurin muutos oli päätös lopettaa ravintola Amarillon liiketoiminta. Amarillo oli viimeistä kertaa avoinna 30.3.2024.

Keskimaa on rekrytoinut yhteensä lähes tuhat kesätyöntekijää ja Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelijaa



Keskimaa on Keski-Suomen suurin yksityinen työnantaja. Osuuskaupan palveluksessa oli maaliskuun lopussa aktiivisessa työsuhteessa 1 930 työntekijää.

Keskimaa on rekrytoinut alkuvuoden aikana satoja kesätyöntekijöitä toimipaikkoihin eri puolille Keski-Suomea. Lisäksi 15−17 -vuotiaille suunnatun Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelun kautta työllistetään noin 500 ensikertaa työelämään tutustuvia kesäharjoittelijoita.

Keskimaan omistajuudesta merkittävin rahana maksettava etu omistajille on Bonus, jota maksettiin tammi-maaliskuussa 6,2 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 6,6 %.